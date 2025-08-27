高橋奎二選手、寝室で長女に絵本読む姿に反響「ともちんが撮ったのかな？」「結婚記事飾ってるの素敵」妻は板野友美
【モデルプレス＝2025/08/27】プロ野球・東京ヤクルトスワローズの高橋奎二選手が8月26日、自身のInstagramを更新。長女に絵本を読み聞かせる姿を披露した。
【写真】板野友美、夫＆娘の密着後ろ姿
この日、高橋選手は「寝る前の本読み」と添えて、妻でタレントの板野友美との間に誕生した長女に絵本を読み聞かせる姿を投稿。高橋選手はベッドにうつ伏せで寝そべり、長女はその横で座りながら絵本を眺めている。また、写真に写り込んでいた自宅の寝室には、高橋選手と板野の結婚にまつわる新聞記事が飾られていた。
この投稿には「ともちんが撮ったのかな？」「結婚記事飾ってるの素敵」「良いパパなの伝わる」「素敵な家族」といった声が寄せられている。高橋選手は2021年1月に、板野との入籍を発表。同年10月に第1子となる長女が誕生したことを報告していた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】板野友美、夫＆娘の密着後ろ姿
◆高橋奎二選手、寝室で長女に絵本を読む姿披露
この日、高橋選手は「寝る前の本読み」と添えて、妻でタレントの板野友美との間に誕生した長女に絵本を読み聞かせる姿を投稿。高橋選手はベッドにうつ伏せで寝そべり、長女はその横で座りながら絵本を眺めている。また、写真に写り込んでいた自宅の寝室には、高橋選手と板野の結婚にまつわる新聞記事が飾られていた。
◆高橋奎二選手の投稿に反響
この投稿には「ともちんが撮ったのかな？」「結婚記事飾ってるの素敵」「良いパパなの伝わる」「素敵な家族」といった声が寄せられている。高橋選手は2021年1月に、板野との入籍を発表。同年10月に第1子となる長女が誕生したことを報告していた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】