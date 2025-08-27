¡Ö¤¢¤ó¤Êµ¤»ý¤Á°¤¤ÅÛ¡¢¹¥¤¤Ê¤Î¤«¡©¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿Å·ºÍ²»³Ú²È¤ÎÉ¾²Á¤¬¡Ö°ìÊÑ¡×¤·¤Ï¤¸¤á¤¿¡Ä»ä¤¬¹¹ð¥Þ¥ó¤À¤Ã¤¿¡Ö35Ç¯Á°¤Î²Æ¡×
1990Ç¯¡¢»ä¤¬¹¹ð¥Þ¥ó¤À¤Ã¤¿º¢
¤µ¤ë8·î14Æü¡¢½ªÀïµÇ°Æü¤ÎÁ°Æü¤Ï¡¢²¬Â¼Ì÷¹¬¤ÎÃÂÀ¸Æü¤À¤Ã¤¿¡£
¸æÇ¯60¤Ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¤Ï´ÔÎñ¤Ç¤¢¤ë¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢²¬Â¼Ì÷¹¬¤¬´ÔÎñ¤Ë¤Ê¤ë»þÂå¤òÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Çº£²ó¤Ï¡¢ºòÇ¯7·î¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡¢Èà¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØÌ÷¹¬¡Ù¡Ê89Ç¯¡Ë¤¬¤â¤¿¤é¤·¤¿¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¤Î¾×·â¤òÉÁ¤¯ËÜÏ¢ºÜÂè1²ó¤ÎÂ³ÊÔ¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤Î1Ç¯¸å=¡Ö1990Ç¯¤Î²¬Â¼Ì÷¹¬¡×¤ÈÆ±Ç¯¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø²ÈÄí¶µ»Õ¡Ù¤Î¾×·â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£
¤â¤Á¤í¤ó¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥Þ¡¼¤È¤·¤Æ¤Î¸Ä¿ÍÅª»×¤¤½Ð¤ò¹þ¤á¤Ê¤¬¤é¡£
1990Ç¯4·î¡¢²¬Â¼Ì÷¹¬¤È¥æ¥Ë¥³¡¼¥ó¤È¥Õ¥ê¥Ã¥Ñ¡¼¥º¡¦¥®¥¿¡¼¤Ð¤«¤êÄ°¤¤¤Æ¡¢½¢¿¦³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿Âç³ØÀ¸¤Ï¡¢À²¤ì¤Æ²ñ¼Ò°÷¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥Ð¥Ö¥ë·ÐºÑ²Ú¤ä¤«¤Ê¤ê¤·¹¹ðÂåÍýÅ¹¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¤â¤¦ÌÔÎõ¤Ë²Ú¤ä¤«¤Ç¡¢Ë»¤·¤¯¤Æ¡¢¤«¤Ä¥Ç¥¿¥é¥á¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤¬¡¢Àè¤òµÞ¤²¤Ð¡¢¹¹ð¶È³¦¤¬¡¢¤¢¤Îº¢¤Î¥®¥é¥®¥é¤·¤¿¶õµ¤¤ò¼è¤êÌá¤¹¤³¤È¤Ï¡¢¤½¤ì°Ê¹ß¡¢º£¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢ÆóÅÙ¤È¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
µÕ¤Ë¤¤¤¨¤Ð»ä¤Ï¡¢¥®¥ê¥®¥ê³ê¤ê¹þ¤ó¤Ç¡Ö1990Ç¯¤Î¹¹ð¶È³¦¡×¤òÌ£¤ï¤¦¤³¤È¤¬½ÐÍè¤¿¤Î¤À¡£
¤·¤«¤·Æ±Ç¯7·îËö¡¢¥®¥é¥®¥é¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Î¿·Æþ¼Ò°÷¤Ï¡¢¥®¥é¥®¥é¤ÈÂÀÍÛ¤¬¾È¤êÉÕ¤±¤ëÅìµþÀ¤ÅÄÃ«¡¢´Ä¾õÈ¬¹æÀþ±è¤¤¤Î¥«¡¼ÍÑÉÊÅ¹¤ò²¿Å¹¤â²ó¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
Ë¿¼Ò¤Î¥«¡¼¥ª¡¼¥Ç¥£¥ªÃ´Åö¤È¤Ê¤Ã¤¿»ä¤Ï¡¢¥«¡¼ÍÑÉÊÅ¹¤Ç³Æ¼Ò¤Î¾¦ÉÊ¤¬¤É¤¦ÊÂ¤Ù¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¥»¡¼¥ë¥¹¥È¡¼¥¯¤ÇÇä¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤òÄ´¤Ù¤ë¡¢¶È³¦ÍÑ¸ì¤Ç¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Î¡Ö¥¹¥È¥¢¥Á¥§¥Ã¥¯¡×¤Ë¶î¤ê½Ð¤µ¤ì¤¿¤Î¤À¡£
¤â¤Á¤í¤ó¥¹¥Þ¥Û¤É¤³¤í¤«·ÈÂÓ¤¹¤é¤Ê¤¤»þÂå¤À¡£Å¹Æâ¤Ç¸«¤¿¤³¤È¡¢Å¹°÷¤«¤éÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤ò¡¢¥È¥¤¥ì¤Ë²¿ÅÙ¤â¶î¤±¹þ¤ó¤ÇÃà°ì¥á¥â¤¹¤ë¡£¥®¥é¥®¥é²Ú¤ä¤«¤Ê¹¹ð¶È³¦¤Ï¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¼ã¼Ô¤ÎÊ³Æ®¤Ë¤è¤Ã¤Æ»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö²¬Â¼¹§»Ò¤Ê¤éÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¤±¤É¤Ê¤¡¡×
¡Ö¼ã¤¤¤Î¤Ë¥¯¥ë¥Þ»ý¤Ã¤Æ¤ó¤À¡£²¿Ä°¤¯¤Î¡©¡×
¤³¤Á¤é¤¬¼ã¤¤¤«¤é¤«¡Ê²¬Â¼Ì÷¹¬¤Î1¤Ä²¼¡Ë¡¢Éâ¤Ä¤¤¤¿»þÂå¤Î¤»¤¤¤«¡¢Å¹°÷¤Î¥È¡¼¥¯¤â·ÚÇö¤À¡£¤â¤Á¤í¤óÅö»þ¤Î»ä¤Ï¡¢¥¯¥ë¥Þ¤Ê¤É»ý¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¥«¡¼¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¤òÇã¤¦ÍýÍ³¤Ê¤É¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Î¤À¤¬¡¢»Å»ö¾å¡¢
¡ÖËÍ¤Î¥«¥í¡¼¥é¶¤Ç²¬Â¼Ì÷¹¬¤òÄ°¤¤¿¤¯¤Æ¡×
¤È¸À¤Ã¤Æ¤ß¤ë¡£Å¹°÷¤Ï¡¢
¡Ö²¬Â¼¹§»Ò¤Ê¤éÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¤±¤É¤Ê¤¡¡×
¤½¤¦¤¤¤¦»þÂå¤À¡£
¤Ê¤¼¡¢¤³¤ó¤Ê»×¤¤½ÐÏÃ¤òÄ¹¡¹¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¤½¤ÎÆü¡¢1990Ç¯7·î21Æü¡ÊÅÚÍËÆü¡¢µÙÆü½Ð¶Ð¤À¤Ã¤¿¡Ë¤Ï¡¢¥·¥ó¥°¥ë¡Ø¤É¤©¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤ó¤À¤è¡Ù¤ÎÈ¯ÇäÆü¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
ÌÔ½ë¤ÎÃæ¡¢³Î¤«¥«¡¼ÍÑÉÊÅ¹¤ò10Å¹ÊÞ¤°¤é¤¤²ó¤Ã¤Æ¡¢¥Ø¥È¥Ø¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿ÈÂÎ¤Ç¡¢±ØÁ°¤Î¥ì¥³¡¼¥É²°¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¡¢Ìµ»ö¡¢È¯Çä½éÆü¤Î¡Ø¤É¤©¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤ó¤À¤è¡Ù¤òÇã¤Ã¤¿¡£¤â¤Á¤í¤ó¿´¤ÎÃæ¤Ç¡Ö²¶¤Î»Å»ö¤â¡¢¤É¤©¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤ó¤À¤è¡×¤È¤Ä¤Ö¤ä¤¤Ê¤¬¤é¡£
¥¿¥¤¥È¥ëÄÌ¤ê¡¢¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È½½Ê¬¤Î¥·¥ó¥°¥ë¤À¤Ã¤¿¡£
¥«¥é¥ª¥±¤Ç¤ÏÊÆÊÆ¥¯¥é¥Ö¤ò¡Ä
²Î¤½¤Î¤â¤Î¤â¤½¤¦¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢¶Ê¤Î¸åÈ¾¡Ê¾åÆ°²è2:44¡Ë¤Ë¤¢¤ë¡Ö½µ´©»ï¤¬²¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½ñ¤¤¤Æ¤ë¤Î¤ÏÁ´Éô¥¦¥½¤À¤¼¡×¤È¤¤¤¦¥»¥ê¥Õ¤Ë¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤â¸åÈ¾¡¢¾åÆ°²è3:11¤¢¤¿¤ê¡Ö¢ö¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤ó¤À¤í¡¡¤Î¤Î¤Î¤Î¤¦¤ï¤é¤ä¤¦¤¤¤é¢£¢¤¡ü¡þ¢§¡Ä¡Ä¡×¤È¤¤¤¦Ææ¤Î¼öÊ¸¤Î¤è¤¦¤Ê¤¦¤á¤À¼¤À¡£
¡Ö1990Ç¯¤Î²¬Â¼Ì÷¹¬¡×¤È¤«¤±¤Æ¡Ø¤É¤©¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤ó¤À¤è¡Ù¤ÈÀâ¤¯¡£¤½¤Î¿´¤Ï¡Ö¸åÈ¾¤¬À¨¤Þ¤¸¤¤¡×¡½¡½¡£
¤¤¤¤Çã¤¤Êª¤ò¤·¤¿¤È»×¤¤¡¢¡Ö¤³¤ì¤«¤éÄ¹¤¯Ä°¤¹þ¤à¤¾¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤â¹þ¤á¤Æ¡¢»ä¤Ï¡¢¤½¤Î¥·¥ó¥°¥ëCD¤ò¿¿¤óÃæ¤Ç¥Ñ¥¥Ã¤È³ä¤Ã¤¿¡£
¡½¡½¡Ö²¬Â¼Ì÷¹¬¥Õ¥¡¥ó¡×¤ò¸ø¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¼þ°Ï¤Ç¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¾¯¿ôÇÉ¤Ç¡¢ÀµÄ¾¡¢¤«¤Ê¤ê¤Î¿§´ã¶À¤Ç¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤¢¤ó¤Êµ¤»ý¤Á°¤¤ÅÛ¡¢¥Þ¥¸¤Ç¹¥¤¤Ê¤Î¤«¡©¡×¤È¸À¤ï¤ì¡¢¡Ö¤³¤ì¡¢µ¤Ê¬°¤¤¤«¤é¡¢ÊÌ¤Î¥Æ¡¼¥×¤ËÊÑ¤¨¤Æ¡×¤È¥¯¥ë¥Þ¤ÎÃæ¤Ç¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤â¡¢¤¤¤¤µ¡²ñ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤³¤Ëµ¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤Îº¢¤Ë¤Ê¤ë¤È²¬Â¼Ì÷¹¬¤òÊñ¤ß¹þ¤à¶õµ¤¤¬Â¿¾¯¡¢Æð²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£
¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Ï¡Ö°ì¸«¡¢µ¤»ý¤Á°¤¤¤±¤É¡¢²¬Â¼Ì÷¹¬¤Î²»³Ú¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯¤Ê¤¤¡©¡×¤È¤¤¤¦²»³Ú¥Õ¥¡¥ó¤¬¡¢¤Á¤é¤Û¤é¤ÈÁý¤¨»Ï¤á¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¡£»ä¤Ê¤É¤â¡Ö¤³¤ì¤ÏÉáµÚ·¼ÌØ¤ËÅØ¤á¤Ê¤±¤ì¤Ð¡×¤ÈÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¡¢³ØÀ¸¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤È¤·¤Æ½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¿Ë¿ÃËÀ¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¤Î¡Ö1989Ç¯¤ÎË®³ÚÇ¯´Ö¥ì¥Ó¥å¡¼¡×¤ß¤¿¤¤¤Êµ»ö¤Î¡Ö¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡×¤È¤·¤Æ¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØÌ÷¹¬¡Ù¤òÁª¤ó¤À¤ê¤·¤¿¡£
¡Öµ×ÊÝÅÄÍø¿¤è¤ê¥»¥¯¥·¡¼¤Ç¡¢ÂçÂôÍÀ»Ö¹¬¤è¤ê¤â¥Õ¥¡¥ó¥¡¼¤Ç¡¢¤½¤·¤Æ¥×¥ê¥ó¥¹¤è¤ê¤âÇØ¤¬¹â¤¤¡×¡½¡½¤È¤¤¤¦¿ä¤·Ê¸¶ç¤òÅº¤¨¤Æ¡Ê»×¤¨¤ÐÅö»þ¤Èº£¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡Ë¡£
¤Þ¤¿¡¢²¬Â¼Ì÷¹¬¤È¤½¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤â¡¢´ñÌ¯¡¦ÊÑ¡¦¥¨¥í¡Ä¡Äµ¤»ý¤Á°¤¤¤È¤¤¤¦°ì¸«¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤òµÕ¼ê¤Ë¼è¤Ã¤¿ÀïÎ¬¤ËÂÇ¤Ã¤Æ½Ð¤¿¤Î¤â¡¢ÁÕ¸ù¤·¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¦¡£
1989Ç¯¤ÎÊë¤ì¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿²¬Â¼Ì÷¹¬¤Î¼ç±é±Ç²è¡ØPeach ¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Î¤Ü¤¯¤Ë¡Ù¤Ï¡¢¥â¥é¥È¥ê¥¢¥à¤Î¹üÄº¤Î¤è¤¦¤Ê¼ç¿Í¸ø¤¬¡¢¤º¤Ã¤È¥¦¥¸¥¦¥¸¤·¤Æ¡¢¤¿¤Þ¤ËÍÙ¤ê¶¸¤¦¤È¤¤¤¦´ñÌ¯¤Ê±Ç²è¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö´ñÌ¯¡¦ÊÑ¡¦¥¨¥í¡Ä¡Äµ¤»ý¤Á°¤¤¡×¤È¤¤¤¦¡¢°ì¸«¥Í¥¬¤Ê°õ¾Ý¤Ë¤â¸«¤¨¤ëÂÇ¤Á½Ð¤·Êý¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢µÕ¤Ë¥³¥¢¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤ò¥°¥¤¥Ã¤È¼æ¤ÉÕ¤±¤¿¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥Ð¥Ö¥ë¤ËÊ¨¤¯¹¹ð²ñ¼Ò¤Ç¡¢²¬Â¼Ì÷¹¬ÏÃ¤Ê¤É¡¢¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤ëÁÇÃÏ¤Ê¤É¤Þ¤ë¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤³¤ÎÇ¯¤ËÆÍÁ³¡¢ÇúÈ¯Åª¤Ê¥Ö¡¼¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥«¥é¥ª¥±¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤Ï¡¢Èà¤Î¶Ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Âç¥Ò¥Ã¥ÈÃæ¤ÎÊÆÊÆCLUB¡ØÏ²Ì¡Èô¹Ô¡Ù¤ò²Î¤Ã¤Æ¡¢ÀèÇÚ¤¿¤Á¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¿´¤ÎÃæ¤Ç¤³¤¦¤Ä¤Ö¤ä¤¤¤Æ¡¢¤Á¤Ã¤Ý¤±¤Ê¥µ¥Ö¥«¥ëº²¤òËþÂ¤µ¤»¤Ê¤¬¤é¡½¡½¡Öº£²¶¤¬²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ØÏ²Ì¡Èô¹Ô¡Ù¤Ï¡¢¤ªÁ°¤é¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ëº£Ç¯¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿JAL¤Î¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¥·¥ó¥°¥ë¤Ê¤ó¤«¤ä¤Ê¤¯¡¢1987Ç¯¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØKOMEGUNY¡Ù¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¿Êý¤Ê¤ó¤ä¡×
61²ó¤Î¡Ö¤¢¤ó¡×¡Ö¤¢¤ª¡×¡Ö¤Õ¤©¡¼¡×
Àè¤Î¡Ø¤É¤©¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤ó¤À¤è¡Ù¤Î¥·¥ó¥°¥ëÈ¯Çä¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢10·î¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡Ø¤¢¤ÎÌ¼¤Ü¤¯¤¬¥í¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È·è¤á¤¿¤é¤É¤ó¤Ê´é¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡Ù¤Î¥·¥ó¥°¥ë¤¬µ²±¤Ë¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢¤É¤¦¤·¤¿¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
Ä¹¤¤¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¥³¥ß¥Ã¥¯¥½¥ó¥°¤ÈÂª¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤«¤é¤À¤í¤¦¤«¡£¤À¤«¤é¡¢¤¢¤Î½ÅÍ×¤Ê²Î»ì¤òÁÇÄÌ¤ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
¤½¤·¤Æ11·î¡¢¤Ä¤¤¤Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø²ÈÄí¶µ»Õ¡Ù¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤¿¡£
¥ì¥³¡¼¥É²°¤Ç¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¤¤¤Ã¤Á¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ËÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤¿¡£²¼½É¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¡¢CD¤ò¤ª¤½¤ë¤ª¤½¤ë¥È¥ì¥¤¤ËºÜ¤»¤ë¡£¤Þ¤º¶Ã¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤è¤ê¤â¤¤¤Ã¤Á¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê²Î»ì¤À¡£
ÆÃ¤Ë¶Ã¤¤¤¿¤Î¤¬¥¿¥¤¥È¥ë¥Á¥å¡¼¥ó¡Ø²ÈÄí¶µ»Õ¡Ù¤Î²Î»ì¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¥Ó¥ë¤ÎÌ¾Á°¡ÖÀÖ±©¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó¡×¡£¡Ö¤Ä¤¤¤ËÆüËÜ¤ÎÂç½°²»³Ú¤Ï¡ØÀÖ±©¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó¡Ù¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¡×¤È¤¹¤é»×¤Ã¤¿¤â¤Î¤À¡£
¥¿¥¤¥È¥ë¤«¤é¤·¤Æ¡¢Ä¹¡¹¤·¤¤¡Ø¤¢¤ÎÌ¼¤Ü¤¯¤¬¥í¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È·è¤á¤¿¤é¤É¤ó¤Ê´é¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡Ù¤ä¡Ø(E)na¡Ù¡Ê²¿¤ÈÆÉ¤à¤Ç¤·¤ç¤¦¡©¡¡Àµ²ò¤Ï°Ê¹ß¤ÎÊ¸Ãæ¤É¤³¤«¤Ë¡Ë¤È¤¤¤¦µ¹æ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤Þ¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤ÊüÂê¡£
¥µ¥¦¥ó¥É¤â¡¢¥Ý¥Ã¥×ÅÙ¤ÈÊÑÂÖÅÙ¤¬¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¤»¤á¤®¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿Á°ºî¡ØÌ÷¹¬¡Ù¤È°ã¤Ã¤Æ¡¢ÊÑÂÖÅÙ¤ÎÊý¤¬¡¢¤â¤Ï¤äÁ´ÂÎ¤òÊ¤¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î°õ¾Ý¤Ï¡Ø¤¢¤ÎÌ¼¤Ü¤¯¤¬¡Á¡Ù¤ä¡Ø¥«¥ë¥¢¥ß¥ë¥¯¡Ù¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢Èæ³ÓÅª¥Ý¥Ã¥×ÅÙ¤Î¹â¤¤¶Ê¤ò¤â¤Ã¤Æ¤·¤Æ¤â¿¡¤¤µî¤ì¤Ê¤¤¡£¸À¤¤´¹¤¨¤ë¤È¡¢¤¹¤Ç¤Ë¡Ö²¬Â¼Ì÷¹¬¡×¤È¤¤¤¦¥¸¥ã¥ó¥ë¤¬³ÎÎ©¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤â¸À¤¨¤¿¡£
´ÖÁÕ¤Î´Ö¤â²¬Â¼Ì÷¹¬¤Ï¡Ö¤¢¤ó¡×¡Ö¤¢¤ª¡×¡Ö¤Õ¤©¡¼¡×¤Ê¤É¤È¤º¤Ã¤È¶«¤ÓÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡ÊBS12¡Ø¥¶¡¦¥«¥»¥Ã¥È¥Æ¡¼¥×¡¦¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¡Ù¤Î´ë²è¤Ç¼ê½¸·×¤·¤¿¤é¡¢¶«¤Ó¤Î¿ô¡¢¥¢¥ë¥Ð¥àÁ´ÂÎ¤Ç²¿¤È61²ó¡Ë¡£
¤Þ¤¿¹õ¿Í²»³ÚÆÃÍ¤Î²»¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥Î¡¼¥È¡×¤Î¾ÃÈñÎ¨¤¬È¾Ã¼¤Ê¤¯¡¢¥É¥ì¥ß¤Î¥ß¤Î²»¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤é¡¢¤½¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤¬¥Ö¥ë¡¼¥¸¡¼¤Ë¥Õ¥é¥Ã¥È¡Ê¢õ¡Ë¤¹¤ë¡£¤½¤Î¾å¡¢¶Ê¤¬9¶Ê¤·¤«Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ê¡ØÌ÷¹¬¡Ù¤Ï11¶Ê¡Ë¡£
²¿¤È¤¤¤¦¤«¡½¡½Á´ÂÎÅª¤Ë¡ÖÆ¨¤²Æ»¤¬¤Ê¤¤¡×¤Î¤À¡£¤½¤·¤Æ¡Ö²¬Â¼Ì÷¹¬¡×¤È¤¤¤¦¥¸¥ã¥ó¥ë¤È¤¤¤¦¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ë¡¢¤É¤Ã¤×¤ê¿»¤«¤ë¤«¡¢º£¤¹¤°¤º¤é¤«¤ë¤«¤òÌä¤¦¤Æ¤¯¤ë1Ëç¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
1990Ç¯12·î1Æü¤Î¡Ø¥¸¥ã¥¹¥È¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¡Ù
¤½¤ó¤Ê¡Ø²ÈÄí¶µ»Õ¡Ù¤ÎÃæ¤Ç¡¢1¶Êµó¤²¤ë¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢»ä¤Ê¤é8¶ÊÌÜ¤Î¡Ø¥¹¥Æ¥Ã¥× UP¢¬¡Ù¡£Á°ºî¤Î¥Þ¥¤¥Õ¥§¥¤¥Ð¥ê¥Ã¥È¤À¤Ã¤¿¡ØVegetable¡Ù¤ò¼õ¤±·Ñ¤°´¶¤¸¤Ç¡Ö¥Æ¥ó¥ÝUP¢¬¡×¤·¤¿Ãæ¤Ç¡¢²¬Â¼Ì÷¹¬¾§Ë¡¤¬ßÚÎö¤¹¤ë¡£
²Î»ì¤â¤¹¤´¤¤¡£¡Ö¢öÍÌ¾¤ÊËÍ¤À¤±¤É»Øº¹¤¹¤Ê½ÀÆðºÞ¤òÇã¤Ã¤Æ¤ë»þ¤°¤é¤¤¡×¡£¡Öº¹¤µ¤Í¤¨¤è¡×¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¢öËÍ¤Ï¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤¿¤áÎÑ¼Ò¤È¸½¹ñ ³Ø¤Ó¤¿¤¤¡×¤È²Î¤ï¤ì¤ë¤È¡¢²¬Â¼Ì÷¹¬¤Ë¤Ö¤Ã»É¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¶Ë¤áÉÕ¤¤Ï¶Ê¤Î¸åÈ¾¤Ç²¬Â¼Ì÷¹¬¤¬¶«¤Ö¡Ö¤Ò¤È¤ê¤Ü¤Ã¤Á¤¸¤ã¥Ü¥Ð¥ó¥Ü¥ó¡¡¤Õ¤¿¤ê¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Á¤ã¥Ü¥Ð¥ó¥Ü¥ó¡×¤À¡£¡Ö¥Ü¥Ð¥ó¥Ü¥ó¡×¡Ä¡Ä¥ª¥Î¥Þ¥È¥Ú¤Ê¤é¤Ì¡Ö²¬¥Þ¥È¥Ú¡×´°À®¤Î½Ö´Ö¤Ç¤¢¤ë¡£
Ä°¤½ª¤ï¤Ã¤Æ¡¢¤É¤Ã¤ÈÈè¤ì¤ë¤Î¤ò´¶¤¸¤¿¡£¥¢¥ë¥Ð¥à¤òÄ°¤¤¤Æ¡¢¾è¤Ã¤¿¤ê¡¢µã¤¤¤¿¤ê¡¢´¶Æ°¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ì¤É¡¢Èè¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤É¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤¤¡£¤Þ¤ë¤ÇÀÖ±©¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó¤Î²°¾å¤Þ¤Ç¡¢³¬ÃÊ¤Ç°ìµ¤¤Ë¤Î¤Ü¤Ã¤¿´¶³Ð¤À¤Ã¤¿¡£
²¬Â¼Ì÷¹¬¤Ë¤É¤Ã¤ÈÈè¤ì¤Æ¡¢²¬Â¼Ì÷¹¬¤Ë¤É¤Ã¤×¤ê¤È¿»¤«¤Ã¤¿1990Ç¯½©¡£
¤½¤·¤ÆÁû¤¬¤·¤«¤Ã¤¿1990Ç¯¤Î²¬Â¼Ì÷¹¬¤Ï¡¢12·î1Æü¤Ë¶Ë¤Þ¤ë¡£¤½¤ÎÆü¡¢NHK¡Ø¥¸¥ã¥¹¥È¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¡¢¾¾ÅÄÀ»»Ò¡ØSWEET MEMORIES¡Ù(83Ç¯)¤ò¥¡¼¥Ü¡¼¥ÉÃÆ¤¸ì¤ê¤Ç¥«¥Ð¡¼¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¹¥¤ß¤Î¥Õ¥ê¥Ã¥Ñ¡¼¥º¡¦¥®¥¿¡¼¤â½Ð±é¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¡¢VHS¥Ó¥Ç¥ª¥Ç¥Ã¥¤òÉ¸½à¥â¡¼¥É¤Ç²ó¤·¤ÆÏ¿²è¤·¤¿¡£
¤Ç¤â¡¢²¬Â¼Ì÷¹¬¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡Ö¢ö¤Ì¤¥¤¢¤Ä¤«¤·¤£¤¤¤¤¡¼¡¢¤¤¤Ä¤¡¤à¤£¤À¤ï¤¥¤¡¡¼¡×
¾¾ÅÄÀ»»Ò¤Î¸¶¶Ê¤ÈÆ±¤¸¥¡¼¡ÊE¢õ¡Ë¤Ç²Î¤¤»Ï¤á¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¤Ï¥¡¼¤¬¤«¤Ê¤ê¹â¤¤¡£²Î»ì¡Ö²û¤«¤·¤¤ÄË¤ß¤À¤ï¡×¤¬¡Ö¢ö¤Ì¤¥¤¢¤Ä¤«¤·¤£¤¤¤¤¡¼¡¢¤¤¤Ä¤¡¤à¤£¤À¤ï¤¥¤¡¡¼¡¢¤Ù¤¤¤Ù¡¼¡×¤È¤Ê¤ë¡£¤â¤Ï¤ä¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÊÌ¤Î¶Ê¤À¡£¤½¤·¤Æ²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¹ç´Ö¤Ë¡¢MC¤ÎÌîÂôÄ¾»Ò¤ÈÅÄÃæÈþÆà»Ò¤ò¥®¥ç¥í¥Ã¤ÈâË¤ß¤Ä¤±¤Æ¡¢ÌîÂôÄ¾»Ò¤¬ÂçÇú¾Ð¤¹¤ë¡£
¤Ç¤â¡¢¤³¤ÎÁª¶Ê¤Ï¼Â¤ÏÀäÌ¯¤Ç¡¢¸µ¡¹¥Ö¥ë¡¼¥Î¡¼¥È¤òÂ¿ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¶Ê¤Ê¤Î¤Ç¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥Î¡¼¥È¾ÃÈñÎ¨¡×¤Î¹â¤¤²¬Â¼Ì÷¹¬¤Ë¤Ï¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¤½¤·¤ÆÈ´·²¤Î°ÛÊª´¶¤ò»Ä¤·¤Æ¡¢¡Ö1990Ç¯¤Î²¬Â¼Ì÷¹¬¡×¤ÎÅþÃ£ÅÀ¤È¤·¤Æ¤ÎÅÜÅó¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬½ª¤ï¤ë¡£
¤³¤Î½Ö´Ö¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤¬¶Ë¤Þ¤Ã¤¿¡£¡Ø¥¸¥ã¥¹¥È¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¡Ù¤È¤¤¤¦¸ø¶¦ÊüÁ÷Á´¹ñ¥Í¥Ã¥È¤È¤¤¤¦ÁõÃÖ¤òÄÌ¤·¤Æ¡Ö²¬Â¼Ì÷¹¬¡×¤È¤¤¤¦¥¸¥ã¥ó¥ë¤¬´°Á´¤ËÁ´¹ñÅª¤Ë³ÎÎ©¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ»ä¤Ï¤Ä¤Ö¤ä¤¤¤¿¡½¡½¡Ö(E)na¡Ä¡Ä¥«¥Ã¥³¥¤¡¼¥Ê¡×¡£
²¬Â¼Ì÷¹¬¤È¤È¤â¤Ë¡¢½¢¿¦³èÆ°¤Î¤ª¶¡¤À¤Ã¤¿¥Õ¥ê¥Ã¥Ñ¡¼¥º¡¦¥®¥¿¡¼¡¢¥æ¥Ë¥³¡¼¥ó¤â¡¢¤³¤ÎÇ¯¡¢°ìµ¤¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¥·¡¼¥ó¤Ø¤È¤Î¤Ü¤ê¤Ä¤á¤¿¡£
¥Õ¥ê¥Ã¥Ñ¡¼¥º¡¦¥®¥¿¡¼¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ¤Î¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¤¬ÉÕ¤¤¤¿¡ØÎø¤È¥Þ¥·¥ó¥¬¥ó¡Ù¤ò¥¹¥Þ¥Ã¥·¥å¥Ò¥Ã¥È¤µ¤»¡¢¥æ¥Ë¥³¡¼¥ó¤Ï10·î¤Ë·æºî¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¥±¥À¥â¥Î¤ÎÍò¡Ù¤òÀ¤¤ËÌä¤¦¤¿¡£
»ä¤ÈÆ±À¤Âå¤Î²»³Ú²È¤¿¤Á¤¬¡¢Çä¤ì¤ë¤¿¤á¤Ë¸ÄÀ¤ò²¡¤·»¦¤¹¤É¤³¤í¤«¡¢¸ÄÀ¤ò¤à¤½Ð¤·¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢À®¸ù¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£
¤«¤¿¤ä¡¢¥®¥é¥®¥é¤Î¹¹ð¶È³¦¤ÎÃæ¡¢¸ÄÀ¤ò¤Ò¤¿¤¹¤é²¡¤·»¦¤·¤Ê¤¬¤éÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¼«Ê¬¤¬¤¤¤ë¡£¤¢¤í¤¦¤³¤È¤«¡¢ÂçºåÊÛ¤Þ¤Ç²¡¤·»¦¤·¤Æ¡¢¥Ä¥ë¥Ã¥Ä¥ë¤ÎÉ¸½à¸ì¤ÇÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ê¤À¤«¤é²¬Â¼Ì÷¹¬¤Ë¸þ¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢ËÜÍè¤Ê¤é¡Ö(A)na¡×¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡Ë¡£
¡ÖÂç»ö¤Ê¤³¤È¡×¤Ã¤Æ²¿¤Ê¤ó¤À¡©
¾¡¼ê¤Ë¶á¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿Í§¿Í¤«¤é¡¢¾¡¼ê¤Ëµ÷Î¥¤ò¶õ¤±¤é¤ì¤¿µ¤Ê¬¤À¤Ã¤¿¡£
¤½¤ó¤Êº¢¤Ç¤¢¤ë¡£¤è¤¦¤ä¤Ã¤È¡Ø¤¢¤ÎÌ¼¤Ü¤¯¤¬¥í¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È·è¤á¤¿¤é¤É¤ó¤Ê´é¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡Ù¤Î¤¢¤Î½ÅÍ×¤Ê²Î»ì¤¬¶Á¤¤¤Æ¤¤¿¤Î¤À¡£
¡½¡½¢ö¼ä¤·¤¯¤ÆÈá¤·¤¯¤Æ¤Ä¤é¤¤¤³¤È¤Ð¤«¤ê¤Ê¤é¤Ð ¤¢¤¤é¤á¤Æ¤«¤Þ¤ï¤Ê¤¤ Âç»ö¤Ê¤³¤È¤Ï¤½¤ó¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤
¤¸¤ã¡ÖÂç»ö¤Ê¤³¤È¡×¤Ã¤Æ²¿¤Ê¤ó¤À¡©¡¡¤½¤ì¤Ï¡½¡½35Ç¯¸å¤Ë¡¢35Ç¯Á°¤Î²¬Â¼Ì÷¹¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½ñ¤¯¤³¤È¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¤¼¡£¥Ü¥Ð¥ó¥Ü¥ó¡ª
