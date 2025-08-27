歌手の一青窈（48）が26日深夜放送ののテレビ朝日「夫が寝たあとに」（火曜深夜0・45）にゲスト出演。子守歌で熱唱しているという人気ロックバンドの曲を明かす場面があった。

一青は15年にギタリスト山口周平と結婚。現在は9歳長男、8歳長女、6歳次女の母でもある。

MCのお笑いタレント・横澤夏子から「子守歌とかは歌ってあげたりとかは」と話を振られると、一青は「子守歌、今でもミセスの歌の、あ〜なんて〜素敵な日だ♪とかを、きちっと歌って、きちっと歌わせる」と「Mrs. GREEN APPLE」の「僕のこと」を熱唱していると告白した。

横澤がきちんと歌わせるというこだわりに「寝れます？それで」と心配すると、一青は「揺れてる音程で、低いと寝にくい」との持論を展開。声が震えてもダメかと言われても「う〜ん、まどろみの中でもしっかりと歌ってほしい」と注文を付けた。

気になってしまうのかとも聞かれ「もっといけるはず。あなたならもっといい歌になるはず」と一青。

「もっと感情込めて、この歌詞はどういう気持ちで歌っている…」と熱弁をふるい、MCのタレント・藤本美貴は「もうプロじゃん、凄い！」と目を丸くした。