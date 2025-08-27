女優の石田ひかり（53）が27日、プロ野球のDeNAー阪神戦（横浜）に登場した。

歓声を浴びながら登場した石田は、背番14のユニホームに、青のパンツ姿。笑顔で一礼するとしっかりとしたフォームで山なりのボールを投げ込んだ。投げ終わったあとはマウンド上に座り込み、丁寧に素手で土を払って整える気遣いも見せた。

ネット上では石田の気遣いに「お気遣いが素敵」「終わったあとに手でマウンド綺麗にしてくって…ステキ」「マウンドを手でならすなんて、素晴らしいです」「石田ひかりさん始球式のあとマウンドならす 素敵な光景だなぁ」「投げ終わった後にプレートの土を払って、マウンドをならしたのすっごく好感度高！」など、称賛の声が上がった。

石田は昨年8月にも同カードで始球式を予定していたが、悪天候のため中止に。満を持しての“再登板”となった。

試合前には自身のインスタグラムを更新し、真剣に投球練習する様子を公開。「今夜ハマスタにて始球式 tigers命の夫から“絶対に真面目にやるように”とのお言葉を頂戴しました」と、阪神ファンの夫からの厳しい？エールも明かした。

また、周囲からのさまざまなアドバイスも公開。そのあまりに本格的な助言の数々に「むずいわ」「だからむずいて」などとツッコミを入れていた。