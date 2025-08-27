「ウルトラマンダイナ」より可動フィギュア「S.H.Figuarts（真骨彫製法） ウルトラマンダイナ フラッシュタイプ」が再販決定！2026年2月再販予定
BANDAI SPIRITSは、アクションフィギュア「S.H.Figuarts（真骨彫製法） ウルトラマンダイナ フラッシュタイプ」を2026年2月に再販することを決定した。予約開始は8月28日を予定しており、価格は9,900円。
本製品は、特撮「ウルトラマンダイナ」に登場する「ウルトラマンダイナ フラッシュタイプ」を、同社のアクションフィギュアシリーズ「S.H.Figuarts（真骨彫製法）」で商品化したもの。2023年4月に発売された商品の再販品となる。
「S.H.Figuarts（真骨彫製法）ウルトラマンティガ マルチタイプ」と同様に、当時のスーツアクターである権藤俊輔氏のボディーをスキャンし、「ウルトラマンダイナ」独特のポージングなど骨格からデータ化し、当時のスーツを徹底再現している。
「S.H.Figuarts（真骨彫製法） ウルトラマンダイナ フラッシュタイプ」サイズ：全高 約150mm 素材：PVC、ABS セット内容
本体
交換用手首左右各5種
交換用カラータイマー(赤)
ソルジェント光線エフェクト
円谷プロダクション造形部門LSS監修のもと、当時ダイナのマスク造形を担当した成田穣氏の造形により、絶妙なバランスの当時のマスク造形を再現。
権藤俊輔氏の手首のスキャンも行い、構えポーズなど当時の映像に近い手首表現を実現。
「ウルトラマンダイナ」の印象的なサムズアップ手首が付属。
「ウルトラマンダイナ フラッシュタイプ」が劇中で使用するソルジェント光線エフェクトが付属。
