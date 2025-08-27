【S.H.Figuarts（真骨彫製法） ウルトラマンダイナ フラッシュタイプ】 予約開始：8月28日 2026年2月 再販予定 価格：9,900円

BANDAI SPIRITSは、アクションフィギュア「S.H.Figuarts（真骨彫製法） ウルトラマンダイナ フラッシュタイプ」を2026年2月に再販することを決定した。予約開始は8月28日を予定しており、価格は9,900円。

本製品は、特撮「ウルトラマンダイナ」に登場する「ウルトラマンダイナ フラッシュタイプ」を、同社のアクションフィギュアシリーズ「S.H.Figuarts（真骨彫製法）」で商品化したもの。2023年4月に発売された商品の再販品となる。

「S.H.Figuarts（真骨彫製法）ウルトラマンティガ マルチタイプ」と同様に、当時のスーツアクターである権藤俊輔氏のボディーをスキャンし、「ウルトラマンダイナ」独特のポージングなど骨格からデータ化し、当時のスーツを徹底再現している。

「S.H.Figuarts（真骨彫製法） ウルトラマンダイナ フラッシュタイプ」

サイズ：全高 約150mm 素材：PVC、ABS セット内容本体交換用手首左右各5種交換用カラータイマー(赤)ソルジェント光線エフェクト

円谷プロダクション造形部門LSS監修のもと、当時ダイナのマスク造形を担当した成田穣氏の造形により、絶妙なバランスの当時のマスク造形を再現。

権藤俊輔氏の手首のスキャンも行い、構えポーズなど当時の映像に近い手首表現を実現。

「ウルトラマンダイナ」の印象的なサムズアップ手首が付属。

「ウルトラマンダイナ フラッシュタイプ」が劇中で使用するソルジェント光線エフェクトが付属。

