TBS NEWS DIG Powered by JNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

¤¢¤ï¤äÂç»ö¸Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¥È¥é¥Ã¥¯¤«¤é¥¿¥¤¥ä¤¬³°¤ì¤ë½Ö´Ö¤ò¥É¥é¥¤¥Ö¥ì¥³¡¼¥À¡¼¤¬Âª¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

»¥ËÚ»ÔÆâ¤ÎÆ»Ï©¤òÁö¤ë¥È¥é¥Ã¥¯¡£º¸¸åÉô¤Î¥¿¥¤¥ä2ËÜ¤¬ÆÍÁ³¡¢³°¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥È¥é¥Ã¥¯¤ÏÏ©Â¦¤Ë»ß¤Þ¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÌÔ¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÇÅ¾¤¬¤ë¥¿¥¤¥ä¤ÎÀè¤Ë¤Ï¼«Å¾¼Ö¤¬¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤â¤¦1ËÜ¤Î¥¿¥¤¥ä¤ÏÈ¿ÂÐ¼ÖÀþ¤ËÅ¾¤¬¤ê¡¢¾èÍÑ¼Ö¤Ë¾×ÆÍ¡£

ÊÌ¤Î¼Ö¤Î¥É¥é¥¤¥Ö¥ì¥³¡¼¥À¡¼¤¬Âª¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

Âç»ö¸Î¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¥È¥é¥Ö¥ë¤Ç¤¹¤¬¡¢·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤³¤Î¥¿¥¤¥äÃ¦Íî¤Ë¤è¤ë¤±¤¬¿Í¤Î¾ðÊó¤ÏÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£