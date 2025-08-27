米歌手テイラー・スウィフト（35）が26日に恋人の米プロフットボールリーグ（NFL）カンザスシティ・チーフスのTEトラビス・ケルシー（35）と婚約を発表したことを受け、宿敵のトランプ米大統領が祝福した。記者にスウィフトの婚約について感想を求められた大統領は、「2人の幸運を祈っています」とコメント。「彼は素晴らしい選手で、よい人だと思います。彼女も素晴らしい人だと思います」と予想外の反応で、大物カップル誕生を祝った。

トランプ大統領は昨年11月の米大統領選で民主党のハリス前副大統領への支持を表明したスウィフトを「大嫌い」だと自身のSNSに投稿。5月には「彼女はもうホットではなくなった」などと攻撃し、最近も共和党員であることが明らかになった女優シドニー・スウィーニーと比較して「もはや魅力的ではない」とスウィフトを批判していた。

スウィフトは交際2年となるケルシーが、ひざまづいてプロポーズする様子や左手薬指にはめた指輪などの写真をインスタグラムに投稿し、「あなたの英語の先生と体育の先生が結婚します」とのつづって婚約を発表した。（ロサンゼルス＝千歳香奈子）