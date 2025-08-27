【 武田航平 】 「気になってたスクーター。オリジナルカラーで完成！！」 愛車と笑顔ショット
俳優の武田航平さんが、自身のインスタグラムを更新。
新しい愛車のバイクを紹介しました。
武田航平さんは「気になってたスクーター。オリジナルカラーで完成！！」と綴ると、写真をアップ。
投稿された画像では、武田航平さんが、納品された愛車に腰掛け、笑顔を見せる姿が見て取れます。
続けて「めっちゃかっこいーし、乗り心地も最高。」と、明かしました。
そして「普通にサイトから購入で、相談にのってもらいながら製作してもらってたのですが、本当に丁寧で安心でした。」と、説明しました。
この投稿にファンからは「とってもおしゃれでかっこいいスクーターですね 航平さんにピッタリです」・「かっこいい、さすが航平だ。♥」・「ツーリングだな」などの反響が寄せられています。
【 武田航平さん プロフィール 】
生年月日：1986年1月14日
出身地：東京都
血液型：A型
サイズ：T175, S26
趣味：野球、音楽鑑賞
特技：殺陣
