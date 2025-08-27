俳優の武田航平さんが、自身のインスタグラムを更新。

新しい愛車のバイクを紹介しました。



武田航平さんは「気になってたスクーター。オリジナルカラーで完成！！」と綴ると、写真をアップ。



投稿された画像では、武田航平さんが、納品された愛車に腰掛け、笑顔を見せる姿が見て取れます。



続けて「めっちゃかっこいーし、乗り心地も最高。」と、明かしました。



そして「普通にサイトから購入で、相談にのってもらいながら製作してもらってたのですが、本当に丁寧で安心でした。」と、説明しました。





最後に、武田航平さんは「※納車時の写真なので、ハーフパンツとサンダルでは乗っていません。」と、補足しています。



この投稿にファンからは「とってもおしゃれでかっこいいスクーターですね 航平さんにピッタリです」・「かっこいい、さすが航平だ。♥」・「ツーリングだな」などの反響が寄せられています。







【 武田航平さん プロフィール 】



生年月日：1986年1月14日

出身地：東京都

血液型：A型

サイズ：T175, S26

趣味：野球、音楽鑑賞

特技：殺陣







