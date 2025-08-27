先週23日･土曜日。静岡･三島市の工場には行列が。



（取材ディレクター）

「朝7時30分過ぎです。すごい行列になっています。50人くらいでしょうか…」



実はこの日は、この食品会社の月に一度の工場直売イベントの開催日。オープン前から駐車場も満車の状態。



（買い物客）

「毎月楽しみにしている。早い人は一時間前とか当たり前に並んでいる。エコバック3つ用意した」





そして朝8時のオープンと同時に待ちわびた客が流れ込みます。これほど大人気のわけとは？（買い物客）「やはり安いのと新製品があるからね」さらに沼津港にある老舗ひもの会社の直営店では…味は一級品の干物がこれだけ入って1200円という驚異のアウトレット品も大人気ですが、出来立てが楽しめるのも工場直売の大きな魅力。（取材ディレクター）「出来立ての干物が、いま工場から届きました。大きなアジです」その日の朝、開いたばかりの干物が買えるのはもちろん、それをプロがふっくら焼き上げ、店内の食堂で食べることもできるんです。（客）「おいしい、来てよかった」｢every.LIFE｣は…行列なんて気にしない！？並んでも買いたい、お得で楽しい工場直売の人気の秘密を調査します。まずはこちら、三島市八反畑にある食品会社「伊豆フェルメンテ」。味噌や甘酒といった発酵食品からジャムやゼリーなど、さまざまな商品を製造している会社です。敷地内の直売所には自社製品がずらりと並びます。中にはお得なアウトレット品も。例えばこの塩麹、通常200円のところをなんと半額で販売。正規品と見た目は変わらないのになぜこんなに安いのでしょうか。（伊豆フェルメンテ 片野 扶貴子さん）「色がちょっと濃くなっている。味にはまったく問題ないけど、殺菌の温度が高くて濃くなってしまうことがたまにある」そんなお買い得品をまとめて販売するのが月に一度行われる工場直売会。この日も朝8時のオープンと同時にこの混雑ぶり。お客さんの買い物かごが、あっという間に商品で一杯に。中でも人気なのが、このB品ジャム。中に皮が入っていたり、ビンに傷があるという理由だけで味は正規品と変わりませんが、訳あり品として通常価格の半額以下のため、次から次へと飛ぶように売れていきます。（客）「いつもたくさん買う。人にあげるのに丁度いい…」お買い得品は他にも。みなさんが試食しているのはメロン味の寒天ジュレ。（買い物客）「おいしい」6カップ入って360円と超お得なんですが、実はこれ、普段は販売していない商品なんです。（伊豆フェルメンテ 鈴木 芳樹さん）「試作品というところです。新商品があったときに1、2か月前倒しで、まず客に食べてもらって反応を見て、来期以降の新商品につなげるケースもある」そして、リピーターに人気なのが味噌の量り売り。500グラム200円からと値段もかなりの安さですが、容器を持参すると30グラム増量といううれしいサービスまであるんです。（伊豆フェルメンテ 片野 扶貴子さん）「地元の方は、うちが味噌屋だと思っているけど、本来は他のものをたくさん作っているので、そういうのを知ってもらうのが目的のひとつ。これだけ混んでいても文句を言わず（レジを）待っていてくれるので、ありがたいですね」お得感満載の直売会は月1回の限定開催。次回は9月27日の予定です。続いては沼津市から。ここは沼津特産の干物を扱う「マルヤ水産」の直営店です。店内には沼津港に水揚げされた地魚の干物がずらり。中には珍しい深海魚の干物まで並んでいます。さらに、ここには干物の街ならではの缶詰タイプの干物まで。中には、独自の製法で骨まで食べられるように仕上げられた干物が、まるまる一匹分入っています。もちろん工場直売ならではの商品も。これは「アウトレット干物」の詰め合わせ。チョイキズとはいえ、味は一級品の干物がこれだけ入って1200円と驚異の激安価格。さらには、味にこだわったイチ押し商品も。（マルヤ水産 望月 伸一さん）「こちらが当店イチオシの商品朝開き干物です。朝開いたまま一度も凍らせずに店に届けて、一番おいしい状態で並べている」多い時は、1日3万匹の魚を干物に加工するという「マルヤ水産」。そのほとんどは、冷凍してスーパーなどに出荷されますが、ここでは工場直売というメリットを生かして、冷凍していない出来立ての状態のものも販売されているのです。（マルヤ水産 望月 伸一さん）「一番は食感が違います。ふっくらジューシーという言葉がまさにそのまま…これを食べたら、ほかの干物は違うんだなと分かってもらえると思う」望月さんが絶対の自信を持つ朝開き干物は店内でも食べることができるんです。それが、店の2階に8月2日にオープンしたばかりの「マルヤひもの食堂」。ここは5種類の朝開き干物があって、干物代金にプラス600円で定食として提供してくれます。例えばトロあじを選ぶと、ご飯、アラ汁、小鉢、漬物が付いて1300円です。この日も大勢の客が、焼きたての干物を味わっていました。（客）「フレッシュな感じですよね、普通の干物よりも…」（客）「スーパーのは冷凍してあって、こんなにふっくら焼けない」（客）「私の知っているアジの大きさじゃないと思って食べてみたら脂すごいし、うま味も出てくるし、すごく満足しています。こんなに味が違うなら、工場直売って聞くと、おっ、って思ってしまう」出来立てを味わうことができ、値段も超～お得な工場直売。みなさんもワクワクと満足感を求めて足を運んでみてはいかがですか？