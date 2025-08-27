サービス輸出促進の政策措置を近日中に発表―中国商務部

国務院報道弁公室が8月27日に開いた記者会見で、商務部の関係者は、サービス輸出を促す一連の政策措置を関係部門と連携し、近日中に打ち出すことを明らかにしました。

上半期、中国のサービス貿易総額は前年同期比8％増の3兆9000億元（約80兆円）に達し、うちサービス輸出は15％増の1兆7000億元（約35兆円）でした。貿易全体に占めるサービス輸出の割合は同0．7ポイント上昇して11．5％に達しました。

サービス輸出の急成長は主に運輸、旅行などの伝統的なサービス貿易分野でした。上半期において、運輸はサービス輸出規模が最大の分野で、旅行は同じく伸びが最も速い分野でした。

知識集約型サービス貿易の潜在力は持続的に発揮されています。上半期は、知識集約型サービス輸出のうち、その他の商業サービス、電気通信・コンピューター・情報サービスの輸出規模が比較的大きかったです。

商務部の盛秋平副部長は、「国務院弁公庁のハイレベルで開放するサービス貿易の質の高い発展の推進に関する意見」に盛り込まれた各措置の実施に引き続き力を入れるとともに、近日中に関係部門と連携してサービス輸出を促す一連の政策措置を打ち出し、財政・税制、金融、利便化などの分野でサービス輸出促進の取り組みをさらに強化し、政策環境を絶えず適正化していくと強調しました。（提供/CRI）