２７日の香港マーケットは、主要８５銘柄で構成されるハンセン指数が前日比３２３．１６ポイント（１．２７％）安の２５２０１．７６ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が１２８．４０ポイント（１．４０％）安の９０２０．２６ポイントと続落した。売買代金は３７１３億７６１０万香港ドル（約７兆５９８億円）に拡大している（２６日は３１７８億７０９０万香港ドル）。

米関税政策の不透明感が重しとなる流れ。米政府は２７日、ロシア制裁の一環として、同国産の原油を輸入しているインドに対し２５％の追加関税（最大合計５０％）を発動した。ロシア産原油は中国も輸入しているため、関税交渉が厳しいものになると不安視されている。また、トランプ米大統領は２５日、韓国大統領との会談中に、中国がレアアース（希土類）磁石の米国向け輸出を再び止めれば「２００％関税」を課すことになると記者団に述べた。朝方公表された中国工業企業の利益総額は今年１〜７月に前年同期比１．７％減となり、１〜６月の１．８％減から減少幅がやや縮小。相場に与える影響は限定された。（亜州リサーチ編集部）

ハンセン指数の構成銘柄では、不動産管理サービスの華潤万象生活（１２０９／ＨＫ）が９．１％安、医薬品メーカーの石薬集団（１０９３／ＨＫ）が６．４％安、中枢神経疾患・がん治療薬主力の翰森製薬集団（３６９２／ＨＫ）が５．７％安と下げが目立った。

セクター別では、中国の不動産関連が安い。華潤万象のほか、中国金茂ＨＤ（８１７／ＨＫ）が８．２％、遠洋集団ＨＤ（３３７７／ＨＫ）が５．５％、万科企業（２２０２／ＨＫ）が５．３％、融創中国ＨＤ（１９１８／ＨＫ）が５．０％ずつ下落した。

医薬セクターも急落。石薬や翰森のほか、北京同仁堂科技発展（１６６６／ＨＫ）が７．５％安、三生製薬（１５３０／ＨＫ）が６．２％安、緑葉製薬集団（２１８６／ＨＫ）が５．５％安で取引を終えた。

半面、人工知能（ＡＩ）技術関連は物色される。商湯集団（センスタイム・グループ：２０／ＨＫ）が８．９％、北京第四範式智能技術（６６８２／ＨＫ）が５．８％、創新奇智科技集団（２１２１／ＨＫ）が０．７％ずつ上昇した。政策支援の動きが期待される。中国の国務院（内閣に相当）は２６日、今後１０年間のＡＩ戦略をまとめた「『ＡＩ＋』行動のさらなる実施に関する意見」を発表した。

本土マーケットも続落。主要指標の上海総合指数は、前日比１．７６％安の３８００．３５ポイントで取引を終了した。金融が下げを主導し、不動産、エネルギー、消費関連、医薬、自動車、インフラ関連、公益、素材、運輸なども売られた。半面、ハイテク関連は急伸している。

（編集担当：亜州リサーチ＝サーチナ）