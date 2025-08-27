チョコパイ秋限定♡しっとり栗クリームの「生 チョコパイ＜栗＞」登場

ロッテの人気ロングセラーブランド「チョコパイ」から、秋限定の「生 チョコパイ＜栗＞」が2025年9月1日（月）より全国で発売されます。しっとりふんわりの栗ペースト入りケーキに、コクのあるホイップクリームをサンドし、栗色のチョコで包んだ秋の味覚を堪能できる一品。仕事や家事の合間にも楽しめる手軽さで、旬のスイーツタイムをもっと贅沢に演出します。価格は想定200円前後（税込）です。

秋にぴったり♡栗の生 チョコパイ



「生 チョコパイ＜栗＞」は、しっとりふんわり食感のケーキに栗ペースト入りのホイップクリームをサンド。

栗色のチョコで包み込むことで、口に入れた瞬間に広がる香ばしさと秋らしい味わいが楽しめます。1個200円前後（税込）の手頃さも嬉しいポイントです。

手軽に楽しめる贅沢スイーツ



フォークやスプーンが不要なため、仕事や家事の合間、ちょっとした休憩時間にもぴったり。

しっかりとした栗の風味とチョコの甘みがバランス良く、秋のティータイムやおやつに最適です。全国のスーパーマーケットやドラッグストアで手軽に手に入ります。

秋のひとときに♡生 チョコパイ＜栗＞で至福の時間



「生 チョコパイ＜栗＞」は、栗ペーストとホイップクリームの贅沢な組み合わせで、秋のスイーツタイムを華やかに彩ります。

価格は想定200円前後（税込）で、全国のスーパーやドラッグストアで手軽に購入が可能となっています。

しっとりふんわり食感のケーキを片手に、仕事や家事の合間にも秋の味覚を楽しんでみてください♪