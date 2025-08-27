グルメが魅力的な「高知県の道の駅」ランキング！ 2位「キラメッセ室戸」を抑えた1位は？【2025年調査】
旅の途中に立ち寄る楽しみといえば、やはりご当地ならではの味わいを堪能できる道の駅グルメではないでしょうか。地域の特産品を活かした料理や、地元ならではの名物メニューが集まる場所は、その土地の文化や風土を感じられる特別な存在です。
All About ニュース編集部は8月14〜18日、全国20〜70代の男女206人を対象に「道の駅」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、グルメが魅力的だと思う高知県の道の駅を紹介します！
【7位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「クジラ料理など貴重な新鮮魚介料理や西山金時さつま芋を使用したミルクベースのジェラートなどが味わえる」（50代回答しない／大阪府）、「珍しい鯨料理が食べられるので寄ってみた。「鯨のさえずり」が珍味で美味しい。景色が最高に良い」（50代男性／大阪府）、「新鮮なお刺身や鰻丼などを食べれるから」（30代女性／広島県）などのコメントがありました。
回答者のコメントを見ると「鰹のタタキや鍋焼きラーメンがおいしいから」（40代女性／愛媛県）、「目の前で焼き上げてくれる鰹のタタキを食べることができるから」（40代女性／神奈川県）、「母親の実家に行った時、たまに寄るのがここです。 カツオがめちゃくちゃ美味しいです」（30代男性／神奈川県）といった声がありました。
※回答者のコメントは原文ママです
この記事の筆者：坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに参入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
2位：キラメッセ室戸（室戸市）／18票2位は「キラメッセ室戸（室戸市）」でした。室戸市の海沿いに位置する道の駅で、新鮮な海の幸を味わえるレストラン「食遊 鯨の郷」が人気です。特に鯨料理や地元産の魚介を使用した定食は観光客に好評。室戸の自然や歴史を学べる施設も併設されており、グルメと観光を同時に楽しめる魅力的なスポットとなっています。
1位：かわうその里すさき（須崎市）／19票1位は「かわうその里すさき（須崎市）」でした。須崎市にあるこの道の駅は、高知県の名物である鍋焼きラーメンをはじめとした地元グルメが豊富にそろっています。施設内の食堂では、地元産の魚介や野菜を使った料理が味わえるほか、特産品やお土産も充実。須崎の文化や味覚を存分に楽しめる場所として、観光客だけでなく地元の人々にも親しまれています。
