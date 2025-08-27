「いったい今日なにしてたの？」育児でへとへとな妻の地雷を踏む夫
妻が3日も口をきいてくれない。ケンカした覚えはないのになぜ!?／妻が口をきいてくれません（1）
妻、娘、息子の4人家族として、ごく平和に暮らしていると思っていた夫。しかし、ある日を境に妻は一切口をきかなくなってしまいます。ケンカをした覚えのない夫は「なんで口をきいてくれなくなったんだろう？ 」と困惑するばかり。とりあえず謝ってみても妻の態度はかわらず、3日、2週間、3カ月と時は過ぎていくばかり…。一方、家事や育児をめぐり長年にわたって不満を募らせていた妻。期待と失望の繰り返しに疲れ、「無視」という最終手段を取るほど追い詰められていたのでした――。
※本記事は野原広子著の書籍『妻が口をきいてくれません』から一部抜粋・編集しました。
夫が謝っても、口をきいてくれない妻の態度は変わらず…。家族の「たわいのない会話」がまったくないまま、とうとう1年が経ってしまいました。しかし、11年前を思い返せば確かに幸せな日々がありました…。
家事・育児の大変さをまったくわかろうとせず、口だけ出す夫に妻のイライラは募るばかり。小さな怒りが積もり積もった結果、「無視」という行動につながったことが伺えます。夫婦間ではつい物事や気持ちをストレートに話してしまいがちですが、身近な人にこそ受け手の気持ちをよく考えたうえで発言をしなければいけないと痛感します。
著＝野原広子／『妻が口をきいてくれません』