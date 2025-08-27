焼き芋ムースがふわふわもっちり♡スタバから『ほうじ茶香る 焼き芋 ムース ティー ラテ』新登場

スターバックスから、秋の風物詩である“焼き芋”を使用した和テイストドリンク『ほうじ茶香る 焼き芋 ムース ティー ラテ』が発売されます。

本商品は、煎ることで増すほうじ茶の香ばしい香りと、焼き芋ムースのふわふわもっちり食感が楽しめるドリンクです。

さつま芋の食感を残したくちどけなめらかな焼き芋風味のソースに、ほうじ茶とミルクを合わせ、そこに焼き芋風味のふわふわもっちり食感のムースと焼き芋パウダーをトッピング。

一口目に、なめらかな舌触りの焼き芋風味のソースのやさしい甘みが広がり、ほうじ茶の香ばしい香りがふわっと鼻から抜けます。

ふわふわもっちり食感のムースと焼き芋の皮をイメージした焼き芋パウダーが、焼き芋の味と香りに奥行きを出し、ごろっとした食感の焼き芋風味のソースで、デザートのような満足感が楽しめます。

『ほうじ茶香る 焼き芋 ムース ティー ラテ』は、2025年9月3日（水）より全国のスターバックス店舗（一部店舗を除く）提供スタート。Tallサイズのみ。持ち帰り：628円、店内：640円。