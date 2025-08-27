ディズニーストアに『ピーター・パン』のトラベルグッズ登場！ 物語の世界観が楽しめる“2WAYネックピロー”など展開
「ディズニーストア」は、8月29日（金）から、ディズニー映画『ピーター・パン』をモチーフにしたトラベルグッズ「PETER PAN TRAVEL」を、全国の店舗で発売。一部店舗とディズニー公式オンラインストア「ディズニーストア．jp」では先行して8月26日（火）より順次販売を開始する。
【写真】テディベアに変身！ 2WAYで使える「ネックピロー」
■旅のお供にぴったり
今回これからの行楽シーズンに向けて発売される「PETER PAN TRAVEL」は、物語の世界観を心ゆくまで楽しめるトラベルアイテムをそろえた新作コレクション。
ラインナップには、夜空のようなネイビーカラーをベースにロンドンの時計台をあしらった「スーツケース」をはじめ、総柄が目を引く大容量の「ボストンバッグ」や、マイケルのテディベアを再現した「ネックピロー 2WAY」といった、旅のお供にぴったりな商品が並ぶ。
また、デザイン性と実用性を兼ね備えたアイテムも用意。吊るして使える「ハンギングポーチ」や「ヘアアイロンポーチ」、液体類の持ち運びに便利な「ボトル・ケース セット ポーチ」など、ピーター・パンたちと一緒に冒険へ出かけるような、わくわくが詰まったコレクションが展開される。
【写真】テディベアに変身！ 2WAYで使える「ネックピロー」
■旅のお供にぴったり
今回これからの行楽シーズンに向けて発売される「PETER PAN TRAVEL」は、物語の世界観を心ゆくまで楽しめるトラベルアイテムをそろえた新作コレクション。
また、デザイン性と実用性を兼ね備えたアイテムも用意。吊るして使える「ハンギングポーチ」や「ヘアアイロンポーチ」、液体類の持ち運びに便利な「ボトル・ケース セット ポーチ」など、ピーター・パンたちと一緒に冒険へ出かけるような、わくわくが詰まったコレクションが展開される。