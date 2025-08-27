テイラー・スウィフトとトラビス・ケルシーが婚約！ いつから秘密にしていた？
テイラー・スウィフトが、かねてより交際していたNFL選手トラビス・ケルシーと婚約したことを発表した。現地時間8月26日に、それぞれのインスタグラムにて、「皆の英語の先生と体育の先生が結婚するよ」とキャプションを付け、プロポーズの様子をシェアした2人だが、しばらくの間、婚約を秘密にしていたようだ。
【写真】テイラーとトラビスの幸せそうなショット
PageSixによると、正確な日時は分からないものの、「数週間前に」トラビスがテイラーにプロポーズをしていたと、情報筋が明かしたそう。テイラーは先日、トラビスが元NFL選手の兄ジェイソン・ケルシーと配信するポッドキャスト『New Heights（原題）』にゲスト出演し、なれそめを明かすなど、ラブラブな様子を披露していたが、収録前のことか、収録後のことかは分かっていない。
また、テイラーとの交際が発覚して以来、頻繁に髪型を変えているトラビスだが、シェアされたプロポーズの写真では、きれいにカットされたショートヘアをしている。同サイトによれば、トラビスは7月下旬には、同じヘアスタイルを披露していたというので、この頃にプロポーズしたのかもしれない。
2人は2023年夏に交際をスタート。きっかけは、テイラーのジ・エラズ・ツアーを訪れたトラビスが、楽屋を訪れようとしたものの彼女に会えず、テイラーに会いたい！と『New Heights」で叫んだことだった。なお、ジェイソンらトラビスの家族は、インスタグラムで公表するより前に、2人の婚約を知らされていたといい、テイラーを正式に家族に迎えることが出来て「幸せ」で、「感激している」そうだ。
引用：「Taylor Swift」インスタグラム（＠taylorswift）
