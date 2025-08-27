思わずガッツポーズ！ シャインマスカットをふんだんに使用したプリンパフェがすごかった

年間800食以上プリンを食べる会社員でプリン研究家／プリンジャーナリストのプリン王子が、全国を回って食べ歩いた「愛しのプリン」を紹介します。

シャインマスカットたっぷりのプリンパフェ

プリン王子の愛しのプリン

プリン研究家、プリンジャーナリストとしてメディアで活躍するプリン王子こと池畑孝資さんが、毎日食べているプリンの中から今オススメのプリンを紹介。今回は、看板犬がいる高田馬場のカフェへ行ってきました。

隠れたカフェ激戦区の高田馬場へ

まだまだ暑さが居座る8月、冷房の利いた店内でひんやり甘いスイーツをほおばる時間は、まさに“夏の正しい過ごし方”、そう思ってやみません。どうも年間800食以上プリンを食べるプリン王子です。

リスの絵がかわいい看板

さて、今回訪れたのは、高田馬場で人気のカフェ「Re:s cafe bar & sweets」、通称リスカフェさんです。白を基調とした親しみを感じる外観で、店内はログハウスのような木のあたたかみを感じるすてきな空間が広がっています。

落ち着く雰囲気の店内

季節限定で登場しているのが、今が旬のシャインマスカットを主役にした2つの絶品スイーツです。こちらを本日は紹介していきます！

きらびやかで美しい！ 絶品シャインマスカットのプリンパフェ

「シャインマスカットのプリンパフェ」（1,600円〜）

提供のタイミングで無意識にガッツポーズをしてしまったのがこちらの「シャインマスカットのプリンパフェ」。

中央のプリンを囲むシャインマスカット

パフェグラスに美しいシャインマスカットが散りばめられ、パフェの中央にはプリンに生クリームとさくらんぼ。お子様ランチみたいに旗が刺さっているのもかわいいです♪

思わず笑みがこぼれる

グラスの中は、生クリーム、スポンジ、マスカット！ マスカットを堪能できるすてきなパフェとなっています。

かためプリンをホイップと一緒に

プリンは昔ながらのかためのプリンで、口あたりはなめらか。マスカットがとにかくジューシーで、さわやかな後味なので一度食べすすめるとスプーンが止まりません！ 気がついたら完食していました（笑）。

これもマストで食べてほしい！ 甘党をとりこにする看板メニューのミルフィーユ

マスカットのミルフィーユ（1,600円〜）

そして、リスカフェに来たらマストで食べてほしいのが看板メニューのミルフィーユ！ 常連さんの要望で生まれて以来、不動の人気メニューとなっています。ちなみにこのミルフィーユは数々の甘党をトリコにしてきているんです！

キレイに並んだシャインマスカット

今の季節のミルフィーユには大粒のシャインマスカットが使用されていてなんと9粒ものっているんです！ なんて贅沢な……。パイ生地の間にはたっぷりのバニラクリームが絞ってあり、バターの香りがふわっと香ってきて食欲をそそります！

バニラクリームとシャインマスカットのバランスが良い

ナイフ、フォークでパイ生地を切ると、気持ちのいいザクッと音が軽やかに響きます。パイ生地のザクザク食感と濃厚なバニラクリームの組み合わせ！ これは間違いない。言わずもがな絶品でした。

看板犬のモチくんが癒やし

リスカフェの“ウリ”はおいしくて映えるスイーツだけではありません！ なんと看板犬がいるんです。

人気の看板犬、モチちゃん

それがこのモチちゃん！ ふわっふわな白い毛がとってもキュートで人懐っこくお利口さんなので、多くのお客さんから愛されています♪ もれなくボクもモチのファンです！

店主の前田さん

今回は、店主の前田さんにお話を伺うことができました。

プリン王子「リスカフェという名前にしたのはなんでですか？」

前田さん「“Re:スマイルカフェ”みたいな感じで笑顔になれる、笑顔が集まるカフェにしたいという思いから名づけました」

プリン王子「そうだったんですね、すてきな理由ですね！ 実はリスが好きだからかと思っていました（笑）。もともと飲食店で働かれていたのですか？」

パフェにはクリームもたっぷり

前田さん「実はディズニーホテルでパティシエをやっていました。いつか自分の店を持てたらな、とうっすら考えていた時によさそうな物件が空いたので、これがタイミングかもしれないと思ってカフェを開きました」

プリン王子「ディズニーホテルでパティシエをされていたとはすごいですね！ ちなみにリスカフェさんと言えば季節の果物を使ったメニューが印象的ですが、これには理由があるんでしょうか」

かためのプリンをのせて

前田さん「幼い頃わたしの祖父がおいしい果物を食卓に出してくれていて。おいしい果物を楽しんでもらえたら、という思いから旬の果物を使っています」

プリン王子「そうだったんですね。確かに季節ごとに旬の果物が出てきて、メニューもそれに伴って変わると定期的に行かなきゃって思います！」

パイの上にクリームを絞っていく

前田さん「来てもらったお客さんに喜んでもらえるようがんばっています」

そう、さわやかにインタビューに答えてくれた前田さんの人の良さが、スイーツの味わいにも出ていました。

季節もの故においしいシャインマスカットが取れなくなったら提供終了になってしまうということでした。こだわりが光っていますね！ シャインマスカットがおいしい今のうちにぜひ行ってみてくださいね！

教えてくれた人

＜店舗情報＞◆Re:s cafebar&sweets住所 : 東京都新宿区大久保3-9-5 都営西大久保アパート 1FTEL : 03-6457-6515

プリン王子・池畑孝資

年間800食以上プリンを食べ、プリン王子として活躍する会社員。全国津々浦々食べ歩いたプリンをInstagramなどで発信している。メディア出演も多数。

※価格は税込。（時季により価格の変更あり）。

文：池畑孝資、食べログマガジン編集部

撮影：佐藤潮

