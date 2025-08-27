¥Ð¥¹¥±¿·¿Í¥¤¥ó¥«¥ìV¤ÎÆü·ÐÂçÃË»Ò¤¬Ê¡²¬¸©Ä£¤òÉ½·ÉË¬Ìä¡¡¡ÖÊ¡²¬¤Ï¹â¹»¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Âç³Ø¤â¶¯¤¤¤ó¤À¤È¾ÚÌÀ¤·¤¿¤¤¡×
¡¡7·î¤ËÅìµþ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Á´ÆüËÜÂç³Ø¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¿·¿ÍÀï¡Ê¿·¿Í¥¤¥ó¥«¥ì¡Ë¤Ç½é¤ÎÆüËÜ°ì¤Ëµ±¤¤¤¿Æü·ÐÂç¡ÊÊ¡²¬¸©ÂÀºËÉÜ»Ô¡Ë¤ÎÃË»Ò¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëÉô°÷¤é¤¬27Æü¡¢Ê¡²¬¸©Ä£¤òË¬¤ì¡¢Âç¶Ê¾¼·ÃÉûÃÎ»ö¤Ë²÷µó¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡1¡¢2Ç¯À¸¤Ë¤è¤ë¿·¿Í¥¤¥ó¥«¥ì¤ÏÅß¤ÎÁ´ÆüËÜÂç³ØÁª¼ê¸¢¡Ê¥¤¥ó¥«¥ì¡Ë¤Î¹ÔÊý¤òÀê¤¦½ÅÍ×¤ÊÂç²ñ¤Ç¡¢¶å½£Àª¤¬ÃË»Ò¤Î¼çÍ×Âç²ñ¤òÀ©ÇÆ¤·¤¿¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¡£Æü·ÐÂç¤Ï½Ð¾ì¥Á¡¼¥àÃæ¥È¥Ã¥×¤ÎÁíÆÀÅÀ417¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¡¢´ØÅì¤Ê¤É¤Î¶¯¹ë¤ò¼¡¡¹¤Ë·âÇË¡£¥¨¡¼¥¹¤Î»ù¶Ì¥¸¥å¥Ë¥¢¡Ê2Ç¯¡Ë¤Ïº£Âç²ñºÇÂ¿¤Î115ÆÀÅÀ¤òµó¤²¤ÆºÇÍ¥½¨Áª¼ê¡ÊMVP¡Ë¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¡£
¡¡Âç¶ÊÉûÃÎ»ö¤Ï¡Öº£¸å¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤ÆÂç³Ø¤ÈÊ¡²¬¤ÎÌ¾¤ò¾å¤²¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È·ãÎå¡£¼ç¾¤ÎÂçÄíÎÃÂÀÏº¡Ê2Ç¯¡Ë¤Ï¡Ö¥¤¥ó¥«¥ì¤Ç¤ÏÄÉ¤ï¤ì¤ëÎ©¾ì¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢Ê¡²¬¤Ï¡ÊÁ´¹ñ¾å°Ì¾ïÏ¢¤ÎÊ¡²¬ÂçÂç¹ê¹â¤äÊ¡²¬Âè°ì¹â¤Ê¤É¡Ë¹â¹»¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Âç³Ø¤â¶¯¤¤¤ó¤À¤È¾ÚÌÀ¤·¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£¡Ê»³ºêÀ¶Ê¸¡Ë