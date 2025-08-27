諏訪部順一、“同い年の愛車”である日産“名車”を公開「サーフラインが美しい」 53年前の車とは思えない美しさに反響続々
声優の諏訪部順一が、27日までに自身のXを更新し、“同い年の愛車”を公開した。
【写真あり】サーフラインがセクシーすぎる…諏訪部順一、“同い年の愛車”である日産“名車”を公開
諏訪部は、26日に発表された日産『GT-R（R35）』生産終了のニュースを受けて、「日産GT-R、生産終了ですか。日本のハイパフォーマンスカーの大名跡。その火が消えたのは寂しいばかり。復活する日が来る事を願うばかりです」「KPGC110終了が1973年なので、BNR32の登場まで約16年。どうなる？」と自身の思いをつづった。
続けて「ウチのコはC10系の4ドアGT」と、自身の愛車である、1972年式の日産『スカイライン』（通称ハコスカ）の写真を投稿。広報左斜めから撮影した写真を公開し、「サーフラインが美しい」とそのボディラインに見とれていた。
この投稿に「諏訪部さんと同い年のハコスカ この美しいサーフラインも品があって好きですッ」「見た目が愛着が湧く車ですね」「ハコスカ が走る姿もあまり見かけなくなりましたが かっこいいですね」「諏訪部さんのハコスカ、美しくかっこいいですね とても大切にされていることがお写真から伝わってきます」などのコメントが寄せられている。
【写真あり】サーフラインがセクシーすぎる…諏訪部順一、“同い年の愛車”である日産“名車”を公開
諏訪部は、26日に発表された日産『GT-R（R35）』生産終了のニュースを受けて、「日産GT-R、生産終了ですか。日本のハイパフォーマンスカーの大名跡。その火が消えたのは寂しいばかり。復活する日が来る事を願うばかりです」「KPGC110終了が1973年なので、BNR32の登場まで約16年。どうなる？」と自身の思いをつづった。
この投稿に「諏訪部さんと同い年のハコスカ この美しいサーフラインも品があって好きですッ」「見た目が愛着が湧く車ですね」「ハコスカ が走る姿もあまり見かけなくなりましたが かっこいいですね」「諏訪部さんのハコスカ、美しくかっこいいですね とても大切にされていることがお写真から伝わってきます」などのコメントが寄せられている。