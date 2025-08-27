「ジャングルポケット」太田博久の妻でモデルの近藤千尋が、三女の誕生日を家族で祝う様子を公開した。

近藤は２７日までに自身のインスタグラムを更新し、黄色をモチーフにしたバルーンで飾りつけられた部屋や、黄色の洋服に身を包んだ三姉妹のショットなどを複数アップ。「我が家の三女 こっちゃん１歳のお誕生日おめでとう」と書き出し、「たっぷりとねぇね達の愛情をもらってすくすく大きくなっているね いつも癒しをありがとう」と、三女への思いをつづった。また、「ケーキは姉妹で作ってもらいました」と、長女と次女がケーキ作りに参加したことを明かし、「一升餅は泣きながら背負ってた」「選び取りでは、なんとスポーツ選手！将来が楽しみだ」など、誕生日のエピソードを明かした。最後に、「もう出産して１年経つのか。。。早いなぁ（ずっと赤ちゃんでいてほしい気持ちも）」と、率直な心境をつづり、「＃三姉妹 ＃黄色で」とハッシュタグを添えて投稿を締めた。

この投稿にファンからは「こっちゃんおめでとうございます」「すくすくおおきくなってね」「ねぇねたちもみんな可愛いなあ〜」「素敵な１年にしてな〜」などの声が寄せられている。