¥á¡¼¥¬¥óÈÞ¤ËÈãÈ½É¬»ê¡ª¡¡¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹¿·ºî¤ÇÌó£µ£°£°£°Ëü±ß¤Îµ®¶âÂ°¤òÃåÍÑ¤·¤ÆÎÁÍý
¡¡¥á¡¼¥¬¥óÈÞ¤Î¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹¿·ÈÖÁÈ¡Ö¥¦¥£¥º¡¦¥é¥Ö¡¢¥á¡¼¥¬¥ó¡×¥·¡¼¥º¥ó£²¤¬£²£¶Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢Ìó£µ£°£°£°Ëü±ß¶á¤¤¹ë²Ú¤Ê¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤òÃå¤±¤Ê¤¬¤éÎÁÍý¤ò¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£±Ñ»æ¥Ç¡¼¥ê¡¼¡¦¥á¡¼¥ë¤¬£²£¶Æü¡¢Êó¤¸¤¿¡£
¡¡¥á¡¼¥¬¥óÈÞ¤ÏÂçÊª£Ò¡õ£Â¥·¥ó¥¬¡¼¡¢¥¸¥ç¥ó¡¦¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤ÎºÊ¡¢¥¯¥ê¥Ã¥·¡¼¡¦¥Æ¥¤¥²¥ó¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥¿¥ó¡¦¥Õ¥é¥ó¥¹¡¡¤Ê¤É¤ÎÍÌ¾¿Í¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÎÁÍý¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·ÎÁÍý¤è¤ê¤â¥á¡¼¥¬¥óÈÞ¤¬¥¥Ã¥Á¥ó¤ÇÎÁÍý¤òºî¤ë¥·¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢ÈÞ¤Î¹ë²Ú¤ÊÊõÀÐ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ä¿âÞ·¤â¤Î¤Î¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¥Ö¥é¥ó¥É¤Î°áÁõ¤òÃåÍÑ¤¹¤ë»Ñ¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Û¤È¤ó¤É¤Î¿Í¤Ï²ÈÄí¤ÇÎÁÍý¤ò¤¹¤ëÁ°¤Ë¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¤ò³°¤¹¤Î¤À¤¬¡¢¥á¡¼¥¬¥óÈÞ¤Ï¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡¢¥´¡¼¥ë¥É¤Î¥«¥ë¥Æ¥£¥¨¤Î¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¡¢¤½¤·¤Æ½Å¸ü¤Êº§Ìó»ØÎØ¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¡¢ÎÁÍý¤ËÊ³Æ®¤·¤¿¡£¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¤ÎÁí³Û¤Ï¼Â¤Ë£²£³Ëü£¶£°£°£°¥Ý¥ó¥É¡ÊÌó£´£·£°£°Ëü±ß¡Ë¡£ºÇ¤â¹â²Á¤ÊÉÊ¤Ï¡¢¥À¥¤¥¢¥ÊÈÞ¤Î¸Ä¿Í¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤«¤é¤Î¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤ò´Þ¤à¡¢£±£²Ëü¥Ý¥ó¥É¡ÊÌó£²£´£°£°Ëü±ß¡Ë¡¢£³ÀÐ¤Îº§Ìó»ØÎØ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»ØÎØ¤ÏÅö½é¡¢¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹½÷²¦¤¬¿®Íê¤¹¤ëÊõÀÐ¾¦¡¢¥¯¥ê¡¼¥Ö¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ½ºî¤µ¤ì¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¶â¤Î¥Ð¥ó¥É¤¬ÆÃÄ§Åª¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¸å¤Ë¥Ø¥ó¥ê¡¼²¦»Ò¤¬»ØÎØ¤Î¥µ¥¤¥º¤òÄ´À°¤·¡¢¿·¤·¤¤¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤Î¥Ð¥ó¥É¤òÉÕ¤±Ä¾¤·¡¢¥á¡¼¥¬¥óÈÞ¤Ï£²£°£±£¹Ç¯¤Î¥È¥¥¥ë¡¼¥Ô¥ó¥°¡¦¥¶¡¦¥«¥é¡¼¤Ç½é¤á¤ÆÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¥á¡¼¥¬¥óÈÞ¤Ï¡¢£µËü£¶£°£°£°¥Ý¥ó¥É¡ÊÌó£±£±£°£°Ëü±ß¡ËÁêÅö¤Î¥í¥ì¡¼¥Ì¡¦¥·¥å¥ï¥ë¥ÄÆÃÃí¤Î¥¨¥á¥é¥ë¥É¥«¥Ã¥È¤Î¾®»Ø¤Î»ØÎØ¤ò¤Ï¤á¡¢¥¢¥ê¥¨¥ë¡¦¥´¡¼¥É¥ó¤Î¹â¸÷Âô¥´¡¼¥ë¥ÉÀ½¡Ê£²£°£¹£°¥Ý¥ó¥É¡áÌó£´£²Ëü±ß¡Ë¤Î¥¤¥ä¥ê¥ó¥°¤È¡¢½ã¶â¤ÎÏ»³Ñ·Á¤Î¥ê¥ó¥¯¤Ë£±¡¦£µ¥«¥é¥Ã¥È°Ê¾å¤Î¥é¥¦¥ó¥É¥Ö¥ê¥ê¥¢¥ó¥È¥«¥Ã¥È¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤¬¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤¿¥¢¥ê¥¨¥ë¡¦¥´¡¼¥É¥ó¤Î£´£³£±£°¥Ý¥ó¥É¡ÊÌó£¹£°Ëü±ß¡Ë¤Î¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ø¥Ã¥¯¥¹¥Ö¥ì¥¹¥ì¥Ã¥È¤ò¿È¤ËÃå¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥·¡¼¥º¥ó£±¤«¤é¥á¡¼¥¬¥óÈÞ¤Ë¤Ï¡¢ÎÁÍý¤ò¤¹¤ëºÝ¤Ë¤Ïµ®¶âÂ°Îà¤ò³°¤¹¤Ù¤¤À¤È¤¤¤¦À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢°ìÉô¤Ç¤Ïº£²ó¤âÂ³¤¤¤¿²á¾êÁõ¾þ¤òÈãÈ½Åª¤ËÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤âÈÞ¤Ï¡¢½îÌ±¤È¤Ï¤Û¤É±ó¤¤Áí³Û£µ£°£°£°Ëü±ß¤Ë¶á¤¤¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤ÆÎÁÍý¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤À¡£ºÆ¤ÓÈãÈ½¤¬´¬¤µ¯¤³¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
