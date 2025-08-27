アフリカの「ホームタウン」に認定されたことをめぐり愛媛県今治市などに対して多くの苦情が寄せられた/Alamy

（ＣＮＮ）日本政府は、タンザニアに日本の町を「譲渡」することはないと否定した。

文化交流プログラムに関する誤情報が広がって国民の間にパニックを引き起こしたことを受けて、当局はここ数日、事態の鎮静化に努めている。こうした出来事は、日本の移民に対する保守的な姿勢と、最近高まっている反外国人の感情を反映している。

今回の騒動は、国際協力機構（ＪＩＣＡ）が新たな取り組みを発表したことで始まった。

ＪＩＣＡの新しいプログラムでは、アフリカのパートナー国であるモザンビークとナイジェリア、ガーナ、タンザニアの４カ国に対し、国内の四つの都市を「ホームタウン」に認定した。

ＪＩＣＡと外務省によれば、今回のプログラムは交流イベントや海外ボランティアを通じて、アフリカの課題に取り組むと同時に、経済や人口減少といった独自の課題に直面している日本の地域社会の活性化を目指すもの。

だが、ＪＩＣＡによれば、一部のアフリカのメディアで、山形県長井市がタンザニアの一部になるという誤解を与える報道が流れた。

さらにナイジェリア政府が「日本政府は、木更津市に移住して生活と仕事をしたい、高度なスキルを持ち、革新的で才能のあるナイジェリアの若者のために特別なビザカテゴリーを創設する」と発表したことで騒動に拍車がかかった。この発表は現在、削除されている。

反発は瞬く間に激しくなった。

ＳＮＳではこの問題に関する投稿が拡散し、公共の安全やリソースの負担、移民の不法滞在などに対する怒りのコメントが相次いだ。ＣＮＮが確認したコメントの中には、露骨な人種差別や外国人嫌悪を表現したものもあり、アフリカの国や人々に対する否定的なステレオタイプを助長していた。

今回のプログラムに参加した４都市は膨大な量の苦情に見舞われた。ＮＨＫによると愛媛県今治市では一日でメール約１０００件、電話４５０件が寄せられたという。他の都市でも市長らは市民が安心できるよう公式声明の発表を余儀なくされた。

最終的に政府も対応に乗り出した。林芳正官房長官は２６日の記者会見で、今回のプログラムについて、ＪＩＣＡの研修事業を通じてインターン生を受け入れるものの、受け入れは一時的なものであり、インターン生はその後母国に帰国すると述べた。

ＪＩＣＡなど関係各所はパートナー国であるアフリカの政府と現地メディアに対して、情報の訂正を求めた。ナイジェリア政府は当初の発表を削除し、２６日には「訂正」として新たな発表を行ったが、特別ビザに関する言及はなかった。

それでもＳＮＳ上では、ＪＩＣＡの解体を求める声が上がるなど、ＪＩＣＡの声明に不信感を示すものもいる。

今回の論争は、日本社会で強まる反移民感情の高まりを反映している。これは、トランプ米大統領の米国第一主義のような「日本人ファースト」を訴えて選挙戦を展開して参院選で躍進した右派ポピュリスト政党「参政党」の台頭にも表れている。

長年にわたる低水準の移民受け入れと急激な出生率の低下によって、高齢化が進み若年層が減少する中で、日本では労働力不足が深刻化している。こうした状況を受け、政府は近年、より多くの外国人観光客や外国人労働者の受け入れを模索している。

そうした取り組みは一定の効果があった。日本の在留外国人の人口は過去１０年間で２２３万人から３７７万人に急増した。それでも１億２０００万人を超える総人口のわずか３％に過ぎない。

だが、これはまた、賃金の停滞やインフレ率の上昇、生活費の高騰など、すでに多くの問題に直面し、さらに悪化するのではないかと懸念する日本人の間で、いら立ちや懸念を引き起こしている。

◇

原文タイトル：Japan denies giving away city to Tanzania after misinformation sparks anti-immigration backlash（抄訳）