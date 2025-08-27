近年、SNSでコスプレイヤーの界隈が何かと騒がしい。以前から騒動が起こることが多かった界隈だが、大阪・関西万博にある漫画のコスプレで入場したコスプレイヤーについて、その是非に関する賛否両論が巻き起こり、ネットニュースなどSNSを騒がせたのは記憶に新しい。【文・取材＝宮原多可志】

【写真】ここなら気兼ねなくコスプレを楽しめる？ 創業22年の老舗コスプレキャバクラの店内潜入ルポ

公共の場でのコスプレはマナー違反？

議論になったのは、公共の場でコスプレをするのがマナー違反なのかどうか、というテーマである。だが、そもそも公共の場でコスプレをすることを禁ずる法律は何もない。ましてや、大阪・関西万博はコスプレでの来場が認められており、まったく問題がないといえる。あくまでも“界隈ルール”に過ぎず、暗黙の了解でマナー違反、とされているだけのことなのだ。

市民権を得たコスプレだが…

日本でコスプレは一定の市民権を得た印象がある。ハロウィンでコスプレを行うのは定番化しているし、市街地をコスプレで練り歩いたり、撮影会を行ったりするイベントは日本各地で普通に開催されるようになった。筆者は地方の夏祭りでもアニメキャラのコスプレを目にしたことがあるし、テレビでは芸能人からアナウンサーまでコスプレをする場面が増えている。

しかし、コスプレイヤーの界隈には、細かな“掟”が多く存在し、悪く言えば“めんどくさい”のである。上記のように、コスプレは公共の場で行うのではなく、イベントや撮影会などで行われるものという、暗黙のルールを主張する人がいるのだ。あるコスプレイヤーは、「衣装は更衣室で着替えるのが鉄則」であり、「コスプレ衣装のまま電車に乗ったり、直接イベントに行ったりすることは厳禁」という旨の発言をしていた。

こうした掟を破った人に対しては、猛烈なバッシングが行われることが少なくない。まるで昭和時代の村社会のようだ。また、一部のコスプレイヤーに対しては「キャラクターのイメージを壊している」「コスプレイヤーを名乗らないでほしい」などの意見がSNSで飛び交う。ほとんど難癖に近いが、感情論だからこそバッシングは際限なく続くというわけである。

コスプレイヤーの露出度が上がる

その一方で、界隈ではなく、社会的に問題になりつつあるのは、過度に露出度の高い衣装を身に着けたり、撮影時に卑猥なポーズを取ったりするコスプレイヤーが急増している件である。InstagramやXなどでコスプレイヤーの画像を検索してみてほしい。明らかに露出度が高い衣装を着ている女性が目に付く。尻を大きく強調したり、胸の谷間にピントが合った写真を載せている例もある。

そういったコスプレを、いくらイベント会場とはいえ、公共の場で行っている人は少なくない。なかには、10代と思われる女性が、目のやり場に困ってしまう衣装をまとっている例もある。そんな露出度をウリにしたコスプレイヤーの写真には“いいね”が数千件、場合によっては万単位でついていることもある。当然、フォロワーも大変な数になっている。

露出度の高い衣装が多いのは、主にネットゲームが原作の作品である。批判に対し、あるコスプレイヤーは、「もともとゲームの衣装が露出度が高いデザインになっている」「キャラへの愛情表現」と主張していた。しかし、明らかに男性ファンの獲得を意識し、露出度限界の刺激的な写真も見られるし、性的なニュアンスを匂わせるコメントを書いているコスプレイヤーもいる。

コスプレイヤーの“美貌”は20年前と現在では大きく変化している。地下アイドルをしていた人がコスプレイヤーになった例も多い。また、明らかにキャラのイメージにそぐわないセリフを口にしたり、おそらくアニメを一度も見ていないのに衣装をまとったりしている人も見られるようになってしまった。

生誕祭まで開催

人気のあるコスプレイヤーは同人誌即売会やイベントなどで写真集を手売りしている例もあり、一種のアイドルのような様相を呈している。そのうえ、一部のコスプレイヤーは、キャバクラやガールズバーの女子のようなイベントまで行っている。いわゆる“誕生祭”を行うコスプレイヤーが非常に増えているのだ。

SNSで約5万人のフォロワーを抱えるコスプレイヤーは、誕生祭でドンペリやエンジェルなどの高級シャンパンを販売し、20万円以上払った人には一緒にデートしたり、一対一の撮影会ができる特典まで付与していた。

これは果たして、コスプレイヤーとして健全なあり方なのだろうか。筆者には“推し活”の枠を超えているように思えて仕方ない。「キャラのイメージを使って商売しているではないか」と批判されるのも、当然のことであろう。

同人誌即売会で、自身のコスプレ姿のアクリルスタンドを頒布しているコスプレイヤーが叩かれたことがあった。また、変顔をしたコスプレイヤーには「キャラのイメージを壊している」と批判が集中したこともあった。にもかかわらず、こういった露出度を高めたコスプレイヤーの“ギリギリの行為”がそれほど問題にならないのは、なぜだろうか。

本来のコスプレの在り方とは

本来、コスプレはキャラクターへの愛情表現の一環として行われるものであった。同人誌がキャラや作品への愛情表現として製作されるのと同じである。しかし、1990年代から同人誌即売会に通っているというアニメファンは、「コスプレが美貌を競う場になってしまった」と嘆く。

「生誕祭を行って稼いでいるコスプレイヤーは、キャラクターよりも自分のことが好きなように思えて仕方ない。さらに言えば、お金が好きなように思えてなりません。写真集を製作して頒布するならファン活動の一環だと思いますが、誕生会の開催は明らかにやりすぎです。

ましてや、デートの権利まで売り出すのは、さすがにコスプレイヤーから大きく逸脱している。明らかに儲けに走っているし、キャラのイメージを壊している。周りのコスプレイヤーがやっているからと、真似してやってみた人も多いかもしれません。しかし、これが野放しになっている現状では、トラブルが起きるのではないかと心配です」

一般人からすると、大阪・関西万博にコスプレで入場する人よりも、こういった過激な露出をするコスプレイヤーの方が、公共の風紀を乱しかねず、明らかに問題だと思う。筆者のそういった感覚はおかしいだろうか。前出のアニメファンが危惧するように、コスプレイヤーが性犯罪に遭うトラブルも多いと聞く。何か起こる前にコスプレイヤーの界隈でも、自主規制が必要だろう。互いに注意し合うなどの対応が求められるのではなかろうか。

ライター・宮原多可志

