桜島の南岳山頂火口で、27日午後4時2分に発生した噴火が、27日午後4時32分現在も続いていて、気象台は、連続噴火となっていると発表しました。この噴火が始まって以降、噴煙は最高で火口から1600ｍの高さまで上がりました。中量の噴煙が南東に流れています。

その後、気象台は「連続噴火は午後5時15分に停止したもよう」と発表しました。

噴火警戒レベルは３の入山規制が継続中で、気象台は、火口からおおむね２キロの範囲で大きな噴石と火砕流に警戒を呼びかけています。

桜島降灰予報（定時）

２７日２１時から２４時までは火口から南方向に降灰が予想されます。２７日１５時から２８日９時までに噴火が発生した場合には、以下の方向・距離に降灰及び小さな噴石の落下が予想されます。

（時刻）（火口からの方向）（降灰の距離）（小さな噴石の距離）

▼２７日１５時から１８時まで 南東（垂水・鹿屋方向） ４０ｋｍ ３ｋｍ

▼２７日１８時から２１時まで 南（指宿方向） ４０ｋｍ ２ｋｍ

▼２７日２１時から２４時まで 南（指宿方向） ４０ｋｍ ２ｋｍ

▼２８日００時から０３時まで 南（指宿方向） ３０ｋｍ ２ｋｍ

▼２８日０３時から０６時まで 南（指宿方向） ３０ｋｍ ２ｋｍ

▼２８日０６時から０９時まで 南（指宿方向） ３０ｋｍ ３ｋｍ

期間中に噴火が発生した場合には、以下の市町村に降灰が予想されます。

鹿児島県：鹿児島市、垂水市、鹿屋市、錦江町、肝付町、指宿市、南九州市、南大隅町

・