お笑いコンビ「バッテリィズ」のエース（30）が27日放送のTOKYO FM「山崎怜奈の誰かに話したかったこと。」（月〜木曜後1・00）に出演。驚きの通勤方法を明かした。

パーソナリティーの山崎怜奈から「エースさん今日、マネジャーさんから駐輪場があるかどうか聞かれたんですけど…駐輪場ってどういうことですか？」と話題を振られたエース。「僕、普段、移動が自転車なので。マネージャーが駐輪場調べてくれるんですよ」と明かした。

テレビ局やラジオ局、場所を選ばず自転車通勤だと話し「駐輪場…テレビ局は、ないときは建物にビタ付けしてますね」とぶっちゃけ。相方の寺家からは「田舎の飲食店入るときしかやらんよそれ」とツッコまれていた。

4月の東京進出以前も、大阪で同じく自転車移動をしていたというエース。“愛車”は大阪と東京にそれぞれ1台ずつ所持しているといい「こっちで使ってるやつはいただいたモノで…さんま師匠から。ほんまにラッキーでした。憧れの人からもらって、30万、40万くらいするって聞きました」と明かして共演者を驚かせていた。