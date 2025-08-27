武尊＆川口葵夫婦、ハワイでの結婚式の様子公開 バックハグ・手繋ぎ…ラブラブショット多数
【モデルプレス＝2025/08/27】元K-1三階級制覇王者の武尊との結婚を発表した女優の川口葵が8月27日、自身のInstagramを更新。結婚式の様子を公開した。
【写真】武尊＆川口葵の結婚式の様子
7月29日に結婚を発表した2人。川口のInstagramでは「素敵な場所で一生の思い出になりました 家族も喜んでくれて嬉しかった」といった言葉とともに、ハワイでの挙式の様子を公開。武尊が川口を後ろから抱きしめる写真や、2人で手を繋ぐ写真など、ラブラブなオーラたっぷりの瞬間を振り返っている。
川口は1998年11月26日生まれ、兵庫県出身。高校卒業後に上京し、2020年に日本テレビ系「幸せ！ボンビーガール」の企画で注目を集めて芸能界デビューし、2021年にはABEMA「恋とオオカミには騙されない」に出演したことで話題に。もともと「K-1」ファンであることを公言しており、過去にはK-1甲子園2021＆K-1カレッジ2021応援サポーターを務めていた。（modelpress編集部）
◆武尊と結婚の川口葵、結婚式の様子公開
