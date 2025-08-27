King Gnu常田大希「今1番会いたかった人に会えました」人気芸能人と2ショット「どういう繋がり？」「意外すぎる」の声
【モデルプレス＝2025/08/27】King Gnuの常田大希が24日、自身のX（旧Twitter）を更新。「今1番会いたかった人」との2ショットを公開した。
【写真】King Gnu常田が会いたかった男性芸能人
この日、常田はお笑いコンビ・ななまがりの森下直人との2ショットを投稿。リプライ欄では森下のLINEスタンプ画像とともに「今1番会いたかった人に会えました」と記している。
この投稿には「どういう繋がり？」「ドリームマッチ」「2人ともおしゃれ」「森下さんも嬉しそう」「組み合わせが意外すぎる」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】King Gnu常田が会いたかった男性芸能人
◆常田大希、森下直人との2ショット披露
この日、常田はお笑いコンビ・ななまがりの森下直人との2ショットを投稿。リプライ欄では森下のLINEスタンプ画像とともに「今1番会いたかった人に会えました」と記している。
◆常田大希の投稿に反響
この投稿には「どういう繋がり？」「ドリームマッチ」「2人ともおしゃれ」「森下さんも嬉しそう」「組み合わせが意外すぎる」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】