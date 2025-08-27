フィリピンの西に【熱帯低気圧】発生

新たな「熱帯低気圧」が２７日（水）午前９時に発生しました。「熱帯低気圧」は「台風のたまご」とも呼ばれ、『台風』まで発達するのか動向が気になります。ただ、気象庁から「台風まで発達するかどうか」の発表は今のところありません。

２８日（木）～９月６日（土）のを画像で掲載しています。

８月３１日（日）は『二百十日』

『二百十日（にひゃくとおか）』は立春から数えて２１０日目にあたる日で、２０２５年は８月３１日（日）です。『本格的な台風シーズンが始まるので、気を付けましょう』と、昔から呼びかけられました。大きな災害をもたらした台風は、９月が多くなっています。日ごろから備えておきましょう。

雨風シミュレーション２８日（木）～９月６日（土）

フィリピンの西の「熱帯低気圧」に対応する「反時計回りの渦」は、南シナ海からベトナム方面に向かい日本への影響はなさそうです。

これとは別に、９月１日（月）頃から日本の南の海上に「反時計回りの渦」が出現し、９月３日（水）には種子島・屋久島に接近し、４日（木）５日（金）は九州のすぐ西の海上をゆっくりと進み、６日（土）には「反時計回りの渦」は、崩れながらも九州地方～東海地方の広い範囲に活発な雨雲が予想されています。

ただ予想はブレがあり、大きく変わる可能性があります。「渦」が台風になるかどうかや進路は未確定です。今後、気象庁から発表される情報に注意してください。

