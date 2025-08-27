歌手の森口博子が27日に自身のアメブロを更新。関西で開催された『青春のアイドルヒットステージ』で共演したタレントの松本伊代、歌手でタレントの早見優との3ショットを披露した。

【映像】森口博子、大胆なセクシーショットに反響

森口は、「色々キラキラ」というタイトルでブログを更新。「関西、2DAYSコンサート！松本伊代さん、早見優さんとのキューティー モリモリコンサート『青春のアイドルヒットステージ』」とつづり、松本と早見との3ショットを披露した。

続けて「大阪・コスモスシアター大ホールのお客様のジーンとくる温かな拍手」「神戸国際会館 こくさいホールのお客様の、こちらが元気をいただける弾けた手拍子」「両日とも盛り上がって下さり、本当に楽しかったです」と振り返った。

さらに「今回、私の足の負傷のため、いつもと違うフォーメーションでお届けさせていただきました」と報告し、「ステージ上では伊代さん、優さんが終始フォローして下さり、感謝の気持ちでいっぱいです」と2人への感謝を表現した。

最後に「私たち、結成して10年！日頃は三人で一緒に激しく踊っていますが、今回の負傷で、改めて伊代さん、優さんの深い愛情、絆を感じて、ステージ上で思わずウルっときちゃいそうでした」と述べ、「関西ツアー、無事に終わりホッとしています。足を運んでくださったお客様、伊代さん、優さん、お世話になったスタッフの皆さん、本当にありがとうございました」とつづり、ブログを締めくくった。

この投稿に読者から「御三方が揃うと、流石に豪華ですね〜」「めちゃくちゃ楽しかったです」などのコメントが寄せられている。