ニューヨーク＆さらば青春の光がMCを務めるABEMAオリジナル番組『愛のハイエナ season4』。

8月26日（火）放送の同番組では、ゲストが産後に激変したという夫婦関係を激白する場面があった。

©AbemaTV,Inc.

『愛のハイエナ』シリーズは、“愛に飢えたハイエナ”となったニューヨークとさらば青春の光の4人が、愛をテーマに人間の欲望をあぶり出し、つい覗き見したくなる瞬間にしゃぶりつく、遠慮を知らないドキュメントバラエティだ。

今回はスタジオゲストに元NGT48の中井りかが出演。テレビ東京のディレクターでスタジオMC陣もよく知る中井の夫の話題を展開した。

©AbemaTV,Inc.

出会いはテレビ東京の番組で、「（夫から）アプローチをかけられました」と語った中井。「赤ちゃんが生まれて、今は全然愛がなくて」とまさかの実態を明かし、MC陣を爆笑させる。

「今は仲良くやってるんですけど、すごい喧嘩を何回もしてて、離婚届2回書いてる」とさらに爆弾発言をした中井。夫婦喧嘩の原因について聞かれると、「赤ちゃんのオムツがBボーイくらい腰パンにされてた」と言及する。

「そういうのが原因でつかみ合いの喧嘩になる」と語った中井に一同はまたも爆笑し、さらば青春の光・森田は「めちゃくちゃオモロい裁判になりそう」とコメントした。

©AbemaTV,Inc.

また、「（夫に）めっちゃ厳しいんでしょ？」と森田がたずねると、中井は鋭い眼光に表情を一変させる。

「そんなこと言ってる？」「裏で悪口言われてるのかと思って」と詰め寄った中井に、森田は「俺は直接聞いてないけど…」と慌てる場面も。

©AbemaTV,Inc.

飲み会に女性がいる場合は「（席を）誰か1人挟め」と伝えているという中井。ほかにも「21時〜23時までの間にお風呂に入れたいから、それまでに帰って来ないんだったら朝9時まで帰宅するなとは言ってます」と独特な家庭内のルールを告白した。

これに「逆にラッキー」「それはいい条件」と驚いた男性陣を中井は「もうどうでもいいです」と受け流し、さらに笑いを誘っていた。