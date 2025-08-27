“ライダー俳優”武田航平、新たな“愛車”を購入 原型とどめぬ“こだわりのカスタム”「めっちゃかっこいー」
『仮面ライダーグリス』などで知られる俳優の武田航平（39）が、27日までに自身のインスタグラムを更新。新たに購入した“愛車”を公開した。
【写真あり】原型とどめぬ“こだわりのカスタム”…“ライダー俳優”武田航平が購入した新たな“愛車”
武田は「気になってたスクーター。オリジナルカラーで完成!!めっちゃかっこいーし、乗り心地も最高」と新たな愛車との2ショットを公開。「気になってたスクーター。オリジナルカラーで完成!!めっちゃかっこいーし、乗り心地も最高」とのろけた。
武田が購入したのは、ハッシュタグに「#fusion」とある通り、1986年に誕生したホンダ『フュージョン』。二輪車初のカラード液晶デジタルメーターを採用したモデルで、2000年代初頭のビッグスクーターブーム時に人気が爆発。だが、生産終了後だったため中古車価格が高騰し、メーカーが異例の復活を決め、再生産が行われた。
武田の愛車は、この『フュージョン」をベースに、外装パーツを取り外すなどのカスタムを施し、ほぼ“骨組み”に。武田は「普通にサイトから購入で、相談にのってもらいながら製作してもらってたのですが、本当に丁寧で安心でした」とし、カスタムを手掛けた人に向け「赤坂さん、イケてるお兄さんですが、めっちゃ優しいです。笑 ありがとうございましたー！」と感謝した。
