欧州株 買い先行、きょうは米エヌビディア決算 欧州株 買い先行、きょうは米エヌビディア決算

東京時間17:02現在

英ＦＴＳＥ100 9280.69（+14.89 +0.16%）

独ＤＡＸ 24137.54（-15.33 -0.06%）

仏ＣＡＣ40 7739.35（+29.54 +0.38%）

スイスＳＭＩ 12191.10（+30.21 +0.25%）

※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ



米株価指数先物 時間外取引

東京時間17:02現在

ダウ平均先物SEP 25月限 45497.00（+8.00 +0.02%）

Ｓ＆Ｐ500先物SEP 25月限 6482.00（-0.50 -0.01%）

ＮＡＳＤＡＱ100先物SEP 25月限 23593.25（+1.75 +0.01%）



欧州株は概ね堅調に推移している。前日の下げは一巡した格好。本日の注目イベントは、米株式市場引け後に発表される米ＡＩ半導体大手エヌビディア決算となる。売上高が５割増と予想されているが、市場にはさらに強い結果を期待するムードもあるもよう。結果次第では期待感が剥落する可能性もあり、発表結果をめぐって株価はボラタイルな動きをみせそうだ。

