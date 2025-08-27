通貨オプション ボラティリティー 短期が低水準、ドル円１週間７．６％付近 通貨オプション ボラティリティー 短期が低水準、ドル円１週間７．６％付近

リンクをコピーする みんなの感想は？

通貨オプション ボラティリティー 短期が低水準、ドル円１週間７．６％付近



USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD

1WK 7.62 6.89 6.94 5.96

1MO 9.18 7.67 7.91 7.02

3MO 9.30 7.40 8.18 7.30

6MO 9.37 7.30 8.51 7.49

9MO 9.47 7.33 8.77 7.72

1YR 9.55 7.38 8.96 7.91





GBP/JPY AUD/USD USD/CHF

1WK 7.16 7.33 6.71

1MO 8.48 8.25 7.69

3MO 8.87 8.53 7.62

6MO 9.23 8.79 7.75

9MO 9.55 9.06 7.89

1YR 9.77 9.27 8.05

東京時間16:33現在 参考値



ロンドン序盤、ドル円１週間は７．６％付近の低水準で推移している。東京午前から水準変化はみられていない。今週のドル円相場は、147円台を中心に方向感に欠ける売買が続いている。月末を控えた週で、取引は手控えられているもよう。



次のイベントは、９月５日の米雇用統計となる。今週金曜日には応当日として１週間ボラティリティー水準の上昇が想定される。

外部サイト