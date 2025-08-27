笹川友里、水着姿のバカンスショット公開「珍しく今年の夏は海へ」 夫・太田雄貴氏ら家族で“夏の大冒険”
元TBSアナウンサーの笹川友里（34）が26日、自身のインスタグラムを更新し「珍しく今年の夏は海へ リゾート慣れしていない太田家の冒険も人生で1番日焼けした夏になりました」と、家族でバカンスに出かけたことを報告。水着姿やプール、海辺での写真など、夏休みの思い出ショットを披露した。
【写真】「珍しく今年の夏は海へ」水着姿のバカンスショット披露の笹川友里 ※12枚目
公開された写真には、黒の水着に白の羽織を合わせた自身のショットや海辺で遊ぶ子どもたちのショット、アサイーボウルを楽しむ様子など、リゾートならではのリラックスした雰囲気が収められている。バカンスには「仲良し家族の皆様」も一緒だったことを明かし、「夏の愛おしい思い出たち ありがとうございました」と感謝の気持ちを伝えた。
笹川は、日本初のフェンシング銀メダリストとなった太田雄貴氏（39）と2017年12月に結婚。19年6月に第1子長女（6）、23年12月に第2子長男（1）の出産を報告している。
【写真】「珍しく今年の夏は海へ」水着姿のバカンスショット披露の笹川友里 ※12枚目
公開された写真には、黒の水着に白の羽織を合わせた自身のショットや海辺で遊ぶ子どもたちのショット、アサイーボウルを楽しむ様子など、リゾートならではのリラックスした雰囲気が収められている。バカンスには「仲良し家族の皆様」も一緒だったことを明かし、「夏の愛おしい思い出たち ありがとうございました」と感謝の気持ちを伝えた。
笹川は、日本初のフェンシング銀メダリストとなった太田雄貴氏（39）と2017年12月に結婚。19年6月に第1子長女（6）、23年12月に第2子長男（1）の出産を報告している。