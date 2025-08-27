ºù°æÆüÆà»Ò¡¢ÈþÈ©ºÝÎ©¤ÄÆ©ÌÀ´¶¡õÂçÃÀ¥·¥ç¥Ã¥È¡¡¡Ö¥«¥ì¥ó¥À¡¼¥Ö¥Ã¥¯¡×ÄÌ¾ïÈÇ¡õ¥Í¥Ã¥È¸ÂÄêÈÇ¤ÎÉ½»æ¤¬²ò¶Ø
¡¡ÇÐÍ¥¤Îºù°æÆüÆà»Ò¡Ê28¡Ë¤¬¡¢9·î4Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡Öºù°æÆüÆà»Ò2026¥«¥ì¥ó¥À¡¼¥Ö¥Ã¥¯¡×¤ÎÉ½»æ¥«¥Ã¥È¤¬²ò¶Ø¡£ÀÄ¤¤T¥·¥ã¥Ä¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤¤¡¢¥Ù¥Ã¥É¤Ë²£¤¿¤ï¤Ã¤ÆÊªÍ«¤²¤Ë¸«¤Ä¤á¤ë»Ñ¤Ï¡¢Èþ¤·¤¤È©¤ÎÆ©ÌÀ´¶¤òºÝÎ©¤¿¤»¤ë1Ëç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÈþµÓ¥¹¥é¥ê¡ªºù°æÆüÆà»Ò¥ì¡¼¥¹¥¹¥È¥Ã¥¥ó¥°¤òÍú¤¯Ì¥ÏÇÅª¤Ê¥«¥Ã¥È
¡¡º£²ó¤ÏÄÌ¾ïÈÇ¤Ë²Ã¤¨¡¢Amazon¡¢¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¡¢³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¥Í¥Ã¥È½ñÅ¹¸ÂÄêÉ½»æÈÇ¤âÀ©ºî¡£¤³¤Á¤é¤Ï¸ª¤òÂçÃÀ¤Ë¸«¤»¡¢¿§¤Ã¤Ý¤¤ÌÜ¸µ¤ä¤×¤Ã¤¯¤ê¤È¤·¤¿¸ý¸µ¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¡ÈÂç¿Í¤Îºù°æ¡É¤¬É½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Î¢É½»æ¤â¤½¤ì¤¾¤ì°Û¤Ê¤ê¡¢ÄÌ¾ïÈÇ¤Ç¤Ï¥Ù¥Ã¥É¤Ë¿²Å¾¤¬¤Ã¤ÆÈù¾Ð¤à¥«¥Ã¥È¤òºÎÍÑ¡£¥Í¥Ã¥È½ñÅ¹ÈÇ¤Ç¤Ï¥Ë¥Ã¥È¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤Ë¥ì¡¼¥¹¥¹¥È¥Ã¥¥ó¥°¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¡¢¤è¤êÌ¥ÏÇÅª¤Ê¥«¥Ã¥È¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¸ÂÄêÉ½»æÈÇ¤Î¹ØÆþ¼Ô¤Ë¤Ï¡¢À¸¼Ì¿¿1Ëç¤¬ÆÃÅµ¤È¤·¤ÆÉÕÂ°¤·¡¢³¨ÊÁ¤ÏÅ¹ÊÞ¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ë¡£
¡¡ÆâÍÆ¼«ÂÎ¤ÏÄÌ¾ïÈÇ¤ÈÆ±¤¸¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢É½»æ¤äÆÃÅµ¤Î°ã¤¤¤Ë¤è¤ê¡¢¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥óÀ¤Î¹â¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Æ©ÌÀ´¶¤È¿§µ¤¤È¤¤¤¦2¤Ä¤ÎÉ½¾ð¤ò¸«Èæ¤Ù¤é¤ì¤ëÆÃÊÌ¤Ê¥«¥ì¥ó¥À¡¼¥Ö¥Ã¥¯¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºù°æ¤Ï1997Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢²¬»³¸©½Ð¿È¡£2014Ç¯¤Ë¡Ö²¬»³Èþ¾¯½÷¡¦Èþ¿Í¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡×¤Ç¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ËÁª¤Ð¤ì·ÝÇ½³¦Æþ¤ê¡£2016Ç¯¤ËÉñÂæ¡Ö¤½¤ì¤¤¤æ¡×¤Ç½éÉñÂæ¡¢ÍâÇ¯¤Ë¤Ï¡Ö¥Þ¥Þ¥ì¡¼¥É¡¦¥Ü¡¼¥¤¡×¤Ç±Ç²è½é¼ç±é¤ò¾þ¤ë¤Ê¤É¡¢Â¿ÊýÌÌ¤Ç³èÌö¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¡£¶áÇ¯¤â¥É¥é¥Þ¡Ö¥Þ¥ëÈë¤ÎÌ©»Ò¤µ¤ó¡×¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤ä¡Ö¿Í»ö¤Î¿Í¸«¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¡¢ÉñÂæ¡Ö138²¯Ç¯Ì¤Ëþ¡×¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î±éµ»ÎÏ¤ÈÂ¸ºß´¶¤ÇÃå¼Â¤Ë¥¥ã¥ê¥¢¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤ë¡£
