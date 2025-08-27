3歳のヒーロー 耕運機の下敷きになった84歳の命救い感謝状とお菓子贈呈 父「見たことは言葉にする」
小さなヒーローの話題です。
耕運機の下敷きになった男性を発見し、父親に助けを求め男性の命を救ったとして大分県国東市の3歳の男の子に27日、感謝状が贈られました。
感謝状が贈られたのは国東市武蔵町に住む吉武修平ちゃん3歳です。
国東市消防本部によりますと、修平ちゃんは7月、自宅近くの畑で耕運機の下敷きになっている84歳の男性を発見しました。
その後、父親の晃司さんに「（近所の）おじちゃんが倒れている」と助けを求めたことで、男性の救助につながったということです。
国東市消防本部の糸永康弘消防長は「非常に勇気ある行動。3歳の子供が助けを求めたのは極めて珍しい。通報が遅れていれば命の危険もあった」などと修平ちゃんの行動を称え、感謝状とお菓子の詰め合わせを贈りました。
当時の様子はどうだったのでしょうか。修平ちゃんと晃司さんに実際の現場で再現してもらいました。
7月5日の午前、自宅前で修平ちゃんが遊んでいたところ、近くから機械の音がすることに気付きました。く
気になった修平ちゃんが音のする方へ歩いていくと…
坂の下にある畑で耕運機の下敷きになっている男性を発見。修平ちゃんはすぐさま晃司さんのもとへ戻りこう伝えました。
◆吉武修平ちゃん（3）
「まさひろさん（男性）が倒れてるよ」
修平ちゃんの的確な行動により、男性は病院に搬送され、一命をとりとめたということです。
◆父・吉武晃司さん
「普段から見たことは言葉にして話すので、そこまで特別なことをした感じではない。教えてくれてありがとうと」
小さなヒーロー吉武修平ちゃんの大活躍。救助された男性は、今では元気に回復しているということです。