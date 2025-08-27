小さなヒーローの話題です。

耕運機の下敷きになった男性を発見し、父親に助けを求め男性の命を救ったとして大分県国東市の3歳の男の子に27日、感謝状が贈られました。

感謝状が贈られた吉武修平ちゃん

感謝状が贈られたのは国東市武蔵町に住む吉武修平ちゃん3歳です。

国東市消防本部によりますと、修平ちゃんは7月、自宅近くの畑で耕運機の下敷きになっている84歳の男性を発見しました。

その後、父親の晃司さんに「（近所の）おじちゃんが倒れている」と助けを求めたことで、男性の救助につながったということです。

感謝状が贈られた吉武修平ちゃん

国東市消防本部の糸永康弘消防長は「非常に勇気ある行動。3歳の子供が助けを求めたのは極めて珍しい。通報が遅れていれば命の危険もあった」などと修平ちゃんの行動を称え、感謝状とお菓子の詰め合わせを贈りました。

当時の様子はどうだったのでしょうか。修平ちゃんと晃司さんに実際の現場で再現してもらいました。

7月5日の午前、自宅前で修平ちゃんが遊んでいたところ、近くから機械の音がすることに気付きました。く

気になった修平ちゃんが音のする方へ歩いていくと…

坂の下にある畑で耕運機の下敷きになっている男性を発見。修平ちゃんはすぐさま晃司さんのもとへ戻りこう伝えました。

感謝状が贈られた吉武修平ちゃん

◆吉武修平ちゃん（3）

「まさひろさん（男性）が倒れてるよ」

修平ちゃんの的確な行動により、男性は病院に搬送され、一命をとりとめたということです。

◆父・吉武晃司さん

「普段から見たことは言葉にして話すので、そこまで特別なことをした感じではない。教えてくれてありがとうと」

小さなヒーロー吉武修平ちゃんの大活躍。救助された男性は、今では元気に回復しているということです。