¡Ú£Í£Ì£Â¡Û¥ä¥ó¥¡¼¥¹³°Ìî¼ê¤¬»î¹çÃæ¤ËµïÌ²¤ê¡©¡¡¥Ö¡¼¥ó´ÆÆÄ¤ÎàÀâ¶µá¤Ë¥Õ¥¡¥óÆ±Ä´¡Ö¿²¤Æ¤ó¤Î¤«¡×
¡¡¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Ï£²£¶Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£²£·Æü¡Ë¡¢ËÜµòÃÏ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ç¤Î¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥ºÀï¤Ë£µ¡½£±¤ÇµÕÅ¾¾¡¤Á¡££³Ï¢ÇÔ¸å¤Ë£³Ï¢¾¡¤ò¾þ¤ê¡¢Àª¤¤¤ò¼è¤êÌá¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Ï¡Ö£´ÈÖ¡¦±¦Íã¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤¿¥¹¥¿¥ó¥È¥ó¤¬£±£·¹æ£²¥é¥ó¤ò´Þ¤à£²°ÂÂÇ¡¢Á´£µÂÇÅÀ¤òÃ¡¤½Ð¤¹Âç³èÌö¡£¤¿¤À¡¢ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥¢¥ë¥Ð¥Ã¥È¡×¤¬ÃåÌÜ¤·¤¿¤Î¤Ï£³²ó¤Ë£±ÅÀ¤òÀèÀ©¤µ¤ì¤¿¾ìÌÌ¤À¤Ã¤¿¡£°ì»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Ç¥¨¥¤¥Ö¥é¥à¥º¤Ëº¸Á°¤Ø¤ÎÅ¬»þÂÇ¤òµö¤·¤ÆÆóÎÝÁö¼Ô¤ËÀ¸´Ô¤µ¤ì¤¿¤Î¤À¤¬¡¢º¸Íã¼ê¤Î¥³¥Ç¥£¡¦¥Ù¥ê¥ó¥¸¥ã¡¼³°Ìî¼ê¡Ê£³£°¡Ë¤ÎÆ°¤¤Ï½ÐÂ¤«¤é´ËËý¡£¥ï¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤ÇÊáµå¤·¤¿¸å¤âÁÇÁá¤¯Á÷µå¤»¤º¡¢Ãæ·Ñ¥×¥ì¡¼¤Ç¤âËÜÎÝ¤ÏÆñ¤Ê¤¯¥»¡¼¥Õ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¥¤¥Ë¥ó¥°´Ö¤Î¥À¥Ã¥°¥¢¥¦¥È¤Ç¤Ï¥¢¡¼¥í¥ó¡¦¥Ö¡¼¥ó´ÆÆÄ¡Ê£µ£²¡Ë¤¬¡¢¥Ù¥ê¥ó¥¸¥ã¡¼¤ËÌÌ¤È¸þ¤«¤Ã¤Æ¸ÀÍÕ¤òÅê¤²¤«¤±¤ë¥·¡¼¥ó¤¬Ãæ·Ñ¥«¥á¥é¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤¿¡£Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¥Ù¥ê¥ó¥¸¥ã¡¼¤Î´ËËý¥×¥ì¡¼¤ò¡ÖµïÌ²¤ê¡×¤ÈÉ½¸½¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö¥Ù¥ê¥ó¥¸¥ã¡¼¤¬µïÌ²¤ê¤Ç¥ä¥ó¥¡¼¥¹¼ºÅÀ¡£¸·¤·¤¯¼¸ÀÕ¤µ¤ì¤¿¡×¤È¤·¡Ö²ñÏÃ¤Î¾ÜºÙ¤ÏÉÔÌÀ¤À¤¬¡¢¥Ö¡¼¥ó´ÆÆÄ¤¬¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ç¤Î½¸ÃæÎÏ¤òÊÝ¤¿¤»¤¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏÌÀ¤é¤«¤À¡£Ìîµå¤Ç¤Ï¤¿¤Ã¤¿°ì¤Ä¤Î¥ß¥¹¤¬»î¹ç¤ÎÎ®¤ì¤òÊÑ¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤Ê¤É¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â£Ó£Î£Ó¾å¤Ç¡Ö¥Ù¥ê¥ó¥¸¥ã¡¼¤¬Âà¾ì²¦¤ËÅÜ¤é¤ì¤¿¡£³Î¤«¤Ë¤¢¤Î¼éÈ÷¤Ï¤Ò¤É¤¤¡×¡Ö¿²¤Æ¤ó¤Î¤«¡©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¡Ä¡£à¸ø³«Àâ¶µá¤¬¸ú¤¤¤¿¤Î¤«¡¢¥Ù¥ê¥ó¥¸¥ã¡¼¤ÏÄ¾¸å¤Î¹¶·â¤Ç¤Ï»Íµå¤òÁª¤ó¤Ç¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¹¤²¡¢£¶²ó¤Ë¤Ï»°ÎÝ¤Ø¤ÎÆâÌî°ÂÂÇ¤Ç£³ÂÇ¿ô£²°ÂÂÇ¡¢£³½ÐÎÝ¡£ÃÏ¶è¤Ç¤Ï¼ó°Ì¤Î¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤È£´¡¦£µ¥²¡¼¥àº¹¡¢£²°Ì¡¦¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤È¤Ï£°¡¦£µº¹¤Î£³°Ì¤À¤±¤Ë¥¦¥«¥¦¥«¤·¤Æ¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡£