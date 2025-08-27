ÅìµþÅÔ¡¢½÷À³èÌöÂ¥¤¹¾òÎãÀ©Äê¤Ø¡¡´ë¶È¤Ë´Ä¶À°È÷µá¤á¤ë
¡¡ÅìµþÅÔ¤Ï27Æü¡¢½÷À³èÌö¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¾òÎãÀ©Äê¤Ë¸þ¤±¤¿Í¼±¼Ô¸¡Æ¤²ñ¤ÎºÇ½ª²ñ¹ç¤ò³«¤¤¤¿¡£ÅÔ¤Ï¸¡Æ¤²ñ¤Î°Õ¸«¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿¾òÎã°Æ¤òµÄ²ñ¤ËÄó½Ð¤¹¤ëÊý¿Ë¤Ç¡¢½÷À¤¬Ç½ÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤ä¤¹¤¤´Ä¶À°È÷¤ò´ë¶È¤Ê¤É¤Ëµá¤á¤ëÊý¸þ¤ÇÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£¸å¡¢Äó½Ð»þ´ü¤òµÍ¤á¤ë¡£
¡¡´ë¶È¤Ê¤É¤Î¼çÂÎÅª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ò½Å»ë¤·¡¢È³Â§¤ÏÀ¹¤ê¹þ¤Þ¤Ê¤¤Êý¸þ¡£¼Â¸úÀ¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¡¢¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥óºöÄê¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¡£
¡¡¾®ÃÓÉ´¹ç»ÒÅÔÃÎ»ö¤Ï²ñ¹ç¤Ç¡Ö¼«Ê¬¤é¤·¤¯³èÌö¤Ç¤¤ë¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤ÆÁ´ÎÏ¤Ç¼è¤êÁÈ¤à¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤¿¡£°Ñ°÷¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¾òÎã²½¤Ï½÷À³èÌö¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Î°ìÊâ¡×¤Ê¤É¤Î°Õ¸«¤¬½Ð¤¿¡£