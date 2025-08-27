「オリエンタルラジオ」藤森慎吾（４２）の妻が２６日夜、自身のインスタグラムを更新し、結婚していたことを報告した。妻が藤森との結婚を公表するのはこれが初めて。

インスタで「昨年度、入籍いたしました」と報告。「挙式は今年の６月にハワイで挙げました 私たちらしい温かい家庭を築いていきたいと思います」と誓う。

併せて挙式で撮影された藤森とのウエディングフォトも添付して公開。「幸せな写真をお届けしますが、まだまだカップルみたいな喧嘩もします！笑」とハートマークと怒りマークのスタンプを交えてつづる。「これからも温かく見守っていただけると幸いです」と呼び掛けた。

藤森はかねて元タレントの女性と交際していることを公表。昨年４月に結婚したことを翌５月放送のＴＢＳラジオ「パンサー向井の＃ふらっと」で発表した。同１１月放送のＴＢＳ系「王様のブランチ」では第１子となる長女の誕生を報告した。

藤森は今月２４日配信のＡＢＥＭＡ「ＧＩＲＬ ｏｒ ＬＡＤＹ シーズン２」で、妻の年齢は２７歳だと初めて明かし、年の差婚だったことが発覚した。

藤森は同２６日夜、自身のインスタで妻とのウエディングフォトを添付して公開。併せて昨年８〜９月配信のＡｍａｚｏｎプライムビデオ「ラブ トランジット シーズン２」に出演したヨガインストラクターのミヅキさんのアカウントをタグ付けし、妻がミヅキさんであることを明かしていた。