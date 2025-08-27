サンワサプライが運営している直販サイト「サンワダイレクト」は、最大約2000ルーメンの高輝度ライトで夜間も明るく照射、HD画質で録画可能人感センサーで感知し、自動点灯・自動録画するLEDライト付き防犯カメラ「800−LED098BK」を発売した。

最大約2000ルーメンの明るさで、夜間でも広範囲をしっかり照らす。暗所での視認性を高めることで、防犯性を大幅に向上。ガレージや玄関前、勝手口など、侵入者が狙いやすいエリアでも安心して使用できる。赤外線人感センサーを搭載し、人や車を検知するとライトが自動点灯。同時にカメラ録画を開始し、侵入者を威嚇しながら証拠映像を記録する。常時監視する必要がなく、省エネかつ効率的な防犯対策が可能。録画解像度はHD（720p）で、鮮明な映像をmicroSDカードに保存できる。最大256GBまで対応しているため、長時間の録画も安心。防犯証拠としても十分な画質を確保し、万が一の際の活用性を高める。



「800−LED098BK」

防水性能はIPX5をクリアしており、雨天時でも問題なく使用可能。屋外の玄関、勝手口、倉庫、ガレージなど、幅広い設置環境に対応する。さらに、ライト角度は上下左右で個別調整ができ、必要な範囲を効率的に照らせる。ケーブル1本で接続するシンプルな配線設計を採用し、外観を損なわずスマートに設置可能。さらに、点灯時間や感度、録画設定は本体背面のダイヤルで直感的に調整でき、誰でも簡単に使いこなせる。

［小売価格］1万728円（税別）

サンワサプライ＝https://www.sanwa.co.jp