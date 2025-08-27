¡ÖºÍÇ½¤ò»ý¤Ã¤¿¿Í´Ö¤Ê¤ó¤Æ¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¡£¤Ç¤â¡¢Å·ºÍ¤Ï°ã¤¦¡×Ä¾ÌÚ¾Þ¸õÊä¤Î¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼ºî²È¤¬Ç§¤á¤¿ËÜÅö¤Î¡ÈÅ·ºÍ¡É¤È¤Ï¡©
¡ØÅ·ºÍË¾±ó¶À¡Ù¡Ê³Û²ìßº Ãø¡ËÊ¸éº½Õ½©
¡¡Å·ºÍË¾±ó¶À¡£¤â¤¦¡¢¤³¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤À¤±¤Ç¤ï¤¯¤ï¤¯¤·¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡¡Å·ÂÎ¡¢¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Å·ºÍ¡¢¤ÎË¾±ó¶À¤È¤Ï¡©¡¡¤½¤ÎÅú¤¨¤Ï¡¢¼ýÏ¿ºî¡ÖÀ±¸¶¤Î´ÑÂ¬¼Ô¡×¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¡£
¡¡Ä¾ÌÚ¾Þ¤Î¸õÊä¤Ë¤âÌ¾¤òÏ¢¤Í¤ë¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼ºî²È¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¼Ò²ñÀ¤Ï¥¼¥í¤É¤³¤í¤«¥Þ¥¤¥Ê¥¹¡£°Õ¤ËÅº¤ï¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢²¿¤Ë¤Ç¤âÃ¯¤Ë¤Ç¤â¥¬¥¦¥¬¥¦¤È³ú¤ß¤Ä¤¡¢Âç¤¤Ê²»¤ÈâË¤ß¤ÇÁê¼ê¤ò°Ò³Å¡£Å£µÜ»ÖÄÅÇÏ¡Ê¤¯¤®¤ß¤ä¤·¤Å¤Þ¡Ë¤Ï¤½¤ó¤Êºî²È¤À¡£·ù¤¹¤®¤À¤í¡¢¤½¤ì¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÅ£µÜ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Í£°ì¤ÎÍ§¿Í¤¬À±¸¶¥¤¥Á¥¿¥«¤À¡£Æ±¤¸½ÐÈÇ¼Ò¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¿·¿Í¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¡¢Æ±»þ¤Ëºî²È¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÊÒ¤äÄ¶Çä¤ì¤Ã»Ò¡¢ÊÒ¤äÌÄ¤«¤ºÈô¤Ð¤º¡£¥¯¥»¤Ä¤è¡Ê¶¯¤¹¤®¡ª¡Ë¤ÊÅ£µÜ¤È¡¢¥¯¥»¤è¤ï¡Ê²º¤ä¤«¤¹¤®¡ª¡Ë¤ÊÀ±¸¶¤Ï¡¢¤±¤ì¤É½ÐÈÇ³¦¤Ç15Ç¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿ÀïÍ§¤É¤¦¤·¤Ç¤â¤¢¤ë¡£º£¤Ç¤Ï¡¢Å£µÜ¤Ë´÷Øß¤Ê¤¯Àâ¶µ¤Ç¤¤ë¤Î¤ÏÀ±¸¶¤À¤±¤À¡£
¡¡¤±¤ì¤É¡¢¤½¤ó¤ÊÀ±¸¶¤òÅ£µÜ¤ÏÁÓ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¡ÖºÍÇ½¤ò»ý¤Ã¤¿¿Í´Ö¤Ê¤ó¤Æ¡¢¼Â¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¡£¤Ç¤â¡¢Å·ºÍ¤Ï°ã¤¦¡£Å·ºÍ¤Ï¡¢ºÍÇ½¤ò¸«¤Ä¤±¤¿Ï¢Ãæ¤¬¡¢°ìÊýÅª¤Ë¤½¤¦Ì¾¤Å¤±¤ë¤ó¤À¡£¡ÊÃæÎ¬¡Ë¥¢¥¤¥Ä¤ÎºÍÇ½¤ò¡¢¤¢¤ó¤¿¤ò´Þ¤á¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤Î¿Í´Ö¤Ï´ÑÂ¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¡¢²¶¤Ï¤Á¤ã¤ó¤È´ÑÂ¬¤·¤Æ¤¿¡£¤À¤«¤é¡¢¥¢¥¤¥Ä¤ÏÅ·ºÍ¤Ê¤ó¤À¡×
¡¡´ÑÂ¬¤¹¤ë¼Ô¤¬¤¤¤Æ¤³¤½¤Î¡ÖÅ·ºÍ¡×¡£¿¼¤¤¡¢¿¼¤¤¤¾¡¢Å£µÜ¡£¤³¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿Å£µÜ¤Î¡¢À±¸¶¤Ø¤Î°¥ÀË¤Ë¶»¤¬¤®¤å¤Ã¤È¤Ê¤ë¡£Æ±»þ¤Ë¡¢¤³¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÂ¾¤Î4ÊÔ¤ËÄÌÄì¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¤½¤Î¤µ¤ê¤²¤Ê¤¤¹ª¤ß¤µ¤¿¤ë¤ä¡£
¡¡ÀäÌ¯¤ÊÏ¢ºî¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë5ÊÔ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¤¤¤¤¤Î¤À¤¬¡¢¤È¤ê¤ï¤±¤°¤Ã¤È¤¯¤ë¤Î¤¬¡Ö¥«¥±¥ë¤ÎÄý²»¡Ê¤Ä¤Þ¤ª¤È¡Ë¡×¤À¡£
¡¡Ãæ2¤ÇÁ´¹ñÂç²ñ¤Ë½Ð¤é¤ì¤¿¤Û¤É¤ÎÄ¹µ÷Î¥Áö¤ÎÁÇ¼Á¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢À¸Íè¤ÎÂÎ¼Á¡ÊÂ¤¬¤¢¤ó¤Þ¤ê¶¯¤¯¤Ê¤¤¡Ë¤«¤éÎ¦¾å¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¹â1¤Î»ÖÌÚæÆÎ°¡Ê¤«¤±¤ë¡Ë¤È¡¢¶¥ÁöÇÏ¤ò°úÂà¤·¡¢æÆÎ°¤ÎÄÌ¤¦ÇÀ¶È¹â¹»¤ÎÇÏ½ÑÉô¤Ë°ú¤¼è¤é¤ì¤¿¥º¥Ã¥È¥«¥±¥ë¹æ¡£
¡¡Ãæ±û¶¥ÇÏ¤Ç7Ç¯Áö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡ÊÀ¨¤¤¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡ª¡Ë¥«¥±¥ë¤Ï¡¢¤±¤ì¤ÉÀïÀÓ¤Ï80Àï7¾¡¡£Ì¾ÇÏ¤Ë¤Ï¤Û¤É±ó¤¤¤Î¤Ç¡¢·ìÅý¤ò»Ä¤¹¤¿¤á¤ÎÈË¿£ÇÏ¤Ë¤Ï¤Ê¤ì¤Ê¤¤¡£¥«¥±¥ë¤¬ÇÏ½ÑÉô¤Ë°ú¤¼è¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡ÖÆ¬¤¬¤è¤¯¤ÆÂç¿Í¤·¤¯¤Æ¡¢¿Í¤È¿¨¤ì¹ç¤¦ºÍÇ½¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤¿¡×¤«¤é¤À¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢¥«¥±¥ë¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Î¿Íµ¤ÅêÉ¼¤Ç½ÐÁö¤¬·è¤Þ¤ëÊõÄÍµÇ°¤Ë½Ð¤¿¤³¤È¤Þ¤Ç¤¢¤ë¡£¥ì¡¼¥¹µÏ¿¤Ë¤Ï»Ä¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Îµ²±¤Ë¤Ï»Ä¤ë¡£¥«¥±¥ë¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦ÇÏ¤Ê¤Î¤À¡£
¡¡Î¦¾å¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤ò¾Ã²½¤Ç¤¤º¤Ë¤¤¤¿æÆÎ°¤¬¥«¥±¥ë¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ºÆ¤ÓÁ°¤ò¸þ¤¯»Ñ¤¬¤¤¤¤¡ÊæÆÎ°¤ÎÃ´Ç¤¤ÇÇÏ½ÑÉô¸ÜÌä¤ÎÂ¼°æ¤¬¤¤¤¤Ì£¤À¤·¤Æ¤Þ¤¹¡Ë¡£¤³¤Î1ÊÔ¤¬ËÜ½ñ¤ËÊÔ¤Þ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Ã»ÊÔ½¸¤È¤·¤Æ¤Î¸ü¤ß¤¬¡¢¤°¤Ã¤ÈÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÜ½ñ¤Ï¡¢³Û²ì¤µ¤ó¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼10¼þÇ¯µÇ°¤È¤Ê¤ë°ìºý¡£ÀáÌÜ¤ò¾þ¤ë¤Î¤ËÁê±þ¤·¤¤¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¿·¤¿¤Ê³Û²ì¤µ¤ó¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤ò¤â´¶¤¸¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë·æºî¤À¡£
¤Ì¤«¤¬¤ß¤ª¡¿1990Ç¯¡¢°ñ¾ë¸©À¸¤Þ¤ì¡£2015Ç¯¡Ø¥Ò¥È¥ê¥³¡Ù¤Ç¾®³Ø´ÛÊ¸¸Ë¾®Àâ¾Þ¡¢¡Ø¥¦¥¤¥ó¥É¥Î¡¼¥Ä¡Ù¡ÊÃ±¹ÔËÜ²þÂê¡Ø²°¾å¤Î¥¦¥¤¥ó¥É¥Î¡¼¥Ä¡Ù¡Ë¤Ç¾¾ËÜÀ¶Ä¥¾Þ¼õ¾Þ¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¥¿¥¹¥¥á¥·¡Ù¡ØÅ¾¿¦¤ÎËâ²¦ÍÍ¡Ù¡ØÀÄ½Õ¤ò¥¯¥Ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡Ù¡Ø´ê¤ï¤¯¤Ð³¤¤ÎÄì¤Ç¡ÙÅù¡£
¤è¤·¤À¤Î¤Ö¤³¡¿ÀÄ¿¹¸©À¸¤Þ¤ì¡£½ñÉ¾²È¡£¡ÖËÜ¤Î»¨»ï¡×ÊÔ½¸¼Ô¤ò·Ð¤Æ¥Õ¥ê¡¼¡£Ãø½ñ¤Ë¡ØÎø°¦¤Î¥¹¥¹¥á¡Ù¡¢¶¦Ãø¤Ë¡Ø¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¥¹¥¯¡¼¥ë¡Ù¡£
¡ÊµÈÅÄ ¿»Ò¡¿½µ´©Ê¸½Õ 2025Ç¯8·î28Æü¹æ¡Ë