日本や韓国の最新のトレンドをいち早く紹介！Qoo10「インナービューティー」特集ページ

Qoo10「インナービューティー」特集ページ

開設日： 2025年8月14日(木)

「Qoo10」は、体の内側から美しくをテーマにした「インナービューティー」の特集ページを8月にオープンしました。

この特集ページは常設で、48時間限定タイムセールを毎週木曜日と金曜日に開催！

Qoo10は、総合オンラインモールでビューティー関連商品の取り扱いが日本最大級のオンライン総合ショッピングモールです。

今回オープンした特集ページでは、ジャンルを健康飲料、美容サプリ、ダイエット食品、栄養補助、デンタルケア、衛生グッズの6つに分け、内側からの美しさと健やかな毎日を応援する商品を取り揃えています。

毎週木曜日に商品を更新し、日本や韓国の最新のトレンドをいち早く紹介します。

毎週木曜日と金曜日には「48時間限定のタイムセール」を実施、特集コーナー「人気急上昇 インナービューティーSHOP」や「NEW 新しいお気に入りに出会えるかも」では、Qoo10での売上実績に基づく注目ブランドや、出店から3か月以内の新規ブランドを紹介し、ショップクーポンも発行します。

Qoo10は、スキンケアやコスメなどを中心とする化粧品関連商品が豊富なことから、多くのお客様に支持を得てきました。

今後はこれに加えて、内側からの美しさと健やかな毎日を応援するインナービューティー商品について品揃えを強化し、皆さまにとって、常に発見と喜びのあるショッピング体験を提供していきます。

＜内容＞

・6ジャンルでの商品紹介(健康飲料、美容サプリ、ダイエット食品、栄養補助、デンタルケア、衛生グッズ)

・特設コーナー「今週の注目商品」「48時間タイムセール(木・金限定)」「人気急上昇 インナービューティーSHOP」「NEW 新しいお気に入りに出会えるかも」「おトクに揃う、セットラインナップ」「BRAND」を設置

Qoo10 インナービューティー特集ページ

※文中の社名、商品名は、各社の商標または登録商標です。

※記載されている内容は、発表日時点の情報です。

予告なしに変更されることがあります。

