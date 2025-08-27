　8月27日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは292銘柄。東証終値比で上昇は93銘柄、下落は176銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は41銘柄。うち値上がりが11銘柄、値下がりは27銘柄と売りが優勢。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は125円安と売られている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の27日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。


△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <7273>　イクヨ　　　　　　 1225　 +199（ +19.4%）
2位 <4833>　Ｄｅｆコン　　　　　242　　+32（ +15.2%）
3位 <7138>　ＴＯＲＩＣＯ　　　　616　　+68（ +12.4%）
4位 <2621>　ｉＳ米２０Ｈ　　　 1179　　+97（　+9.0%）
5位 <7266>　今仙電機　　　　　　865　　+70（　+8.8%）
6位 <1757>　創建エース　　　　　6.5　 +0.5（　+8.3%）
7位 <6957>　芝浦電子　　　　　 7045　 +525（　+8.1%）
8位 <6574>　コンヴァノ　　　　　279　+18.5（　+7.1%）
9位 <9337>　トリドリ　　　　　 3200　 +210（　+7.0%）
10位 <6836>　ぷらっと　　　　　 1775　 +105（　+6.3%）


▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <6177>　アップバンク　　　266.1　-75.9（ -22.2%）
2位 <3779>　Ｊエスコム　　　　　258　　-71（ -21.6%）
3位 <3815>　メディア工房　　　　520　　-67（ -11.4%）
4位 <7445>　ライトオン　　　　　304　　-36（ -10.6%）
5位 <8105>　堀田丸正　　　　　　440　　-50（ -10.2%）
6位 <3987>　エコモット　　　　　540　　-44（　-7.5%）
7位 <7049>　識学　　　　　　　　868　　-62（　-6.7%）
8位 <367A>　プリモＧＨＤ　　　 2000　 -140（　-6.5%）
9位 <2404>　鉄人化ＨＤ　　　　　533　　-36（　-6.3%）
10位 <9612>　ラックランド　　　 1230　　-82（　-6.2%）


△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <6963>　ローム　　　　　　 2188　+52.0（　+2.4%）
2位 <8316>　三井住友ＦＧ　　 4099.9　+32.9（　+0.8%）
3位 <2914>　ＪＴ　　　　　　　 4740　　+37（　+0.8%）
4位 <4755>　楽天グループ　　　897.1　 +4.6（　+0.5%）
5位 <9020>　ＪＲ東日本　　　 3578.4　+16.4（　+0.5%）
6位 <4502>　武田　　　　　　　 4411　　+20（　+0.5%）
7位 <4519>　中外薬　　　　　　 6400　　+20（　+0.3%）
8位 <6526>　ソシオネクス　　 2842.6　 +8.6（　+0.3%）
9位 <7011>　三菱重　　　　　　 3767　　 +7（　+0.2%）
10位 <8591>　オリックス　　　　 3795　　 +3（　+0.1%）


▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <8233>　高島屋　　　　　　 1274　-30.5（　-2.3%）
2位 <3086>　Ｊフロント　　　　 2265　-45.5（　-2.0%）
3位 <7731>　ニコン　　　　　　 1715　-31.5（　-1.8%）
4位 <6506>　安川電　　　　　　 2971　-42.0（　-1.4%）
5位 <8267>　イオン　　　　　　 1772　-20.6（　-1.2%）
6位 <7211>　三菱自　　　　　　397.9　 -3.6（　-0.9%）
7位 <4506>　住友ファーマ　　 1506.2　-11.8（　-0.8%）
8位 <4661>　ＯＬＣ　　　　　　 3495　-22.0（　-0.6%）
9位 <8697>　日本取引所　　　 1545.5　 -9.5（　-0.6%）
10位 <5019>　出光興産　　　　　　985　 -5.7（　-0.6%）



※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

株探ニュース