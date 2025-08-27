[PTS]ナイトタイムセッション17時30分時点 上昇93銘柄・下落176銘柄（東証終値比）
8月27日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは292銘柄。東証終値比で上昇は93銘柄、下落は176銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は41銘柄。うち値上がりが11銘柄、値下がりは27銘柄と売りが優勢。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は125円安と売られている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の27日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <7273> イクヨ 1225 +199（ +19.4%）
2位 <4833> Ｄｅｆコン 242 +32（ +15.2%）
3位 <7138> ＴＯＲＩＣＯ 616 +68（ +12.4%）
4位 <2621> ｉＳ米２０Ｈ 1179 +97（ +9.0%）
5位 <7266> 今仙電機 865 +70（ +8.8%）
6位 <1757> 創建エース 6.5 +0.5（ +8.3%）
7位 <6957> 芝浦電子 7045 +525（ +8.1%）
8位 <6574> コンヴァノ 279 +18.5（ +7.1%）
9位 <9337> トリドリ 3200 +210（ +7.0%）
10位 <6836> ぷらっと 1775 +105（ +6.3%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6177> アップバンク 266.1 -75.9（ -22.2%）
2位 <3779> Ｊエスコム 258 -71（ -21.6%）
3位 <3815> メディア工房 520 -67（ -11.4%）
4位 <7445> ライトオン 304 -36（ -10.6%）
5位 <8105> 堀田丸正 440 -50（ -10.2%）
6位 <3987> エコモット 540 -44（ -7.5%）
7位 <7049> 識学 868 -62（ -6.7%）
8位 <367A> プリモＧＨＤ 2000 -140（ -6.5%）
9位 <2404> 鉄人化ＨＤ 533 -36（ -6.3%）
10位 <9612> ラックランド 1230 -82（ -6.2%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6963> ローム 2188 +52.0（ +2.4%）
2位 <8316> 三井住友ＦＧ 4099.9 +32.9（ +0.8%）
3位 <2914> ＪＴ 4740 +37（ +0.8%）
4位 <4755> 楽天グループ 897.1 +4.6（ +0.5%）
5位 <9020> ＪＲ東日本 3578.4 +16.4（ +0.5%）
6位 <4502> 武田 4411 +20（ +0.5%）
7位 <4519> 中外薬 6400 +20（ +0.3%）
8位 <6526> ソシオネクス 2842.6 +8.6（ +0.3%）
9位 <7011> 三菱重 3767 +7（ +0.2%）
10位 <8591> オリックス 3795 +3（ +0.1%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <8233> 高島屋 1274 -30.5（ -2.3%）
2位 <3086> Ｊフロント 2265 -45.5（ -2.0%）
3位 <7731> ニコン 1715 -31.5（ -1.8%）
4位 <6506> 安川電 2971 -42.0（ -1.4%）
5位 <8267> イオン 1772 -20.6（ -1.2%）
6位 <7211> 三菱自 397.9 -3.6（ -0.9%）
7位 <4506> 住友ファーマ 1506.2 -11.8（ -0.8%）
8位 <4661> ＯＬＣ 3495 -22.0（ -0.6%）
9位 <8697> 日本取引所 1545.5 -9.5（ -0.6%）
10位 <5019> 出光興産 985 -5.7（ -0.6%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
