ÀÄ»³ÏÂ¹°»á¡¡¼«Ì±ÁíºÛÁªÁ°ÅÝ¤·µÄÏÀ¤ÎÃæ¤Ç¿åÌÌ²¼¤ÎÆ°¤¡Ö¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤«¤±¤é¤ì¤¿¡Ä¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×
¡¡¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥ÈÀÄ»³ÏÂ¹°»á¤¬27Æü¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ö¿ÉË·¼£Ïº¥º¡¼¥à¡¡¤½¤³¤Þ¤Ç¸À¤¦¤«¡ª¡×¡Ê·î¡ÁÌÚÍË¸å3¡¦30¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¤·¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÎÁíºÛÁªÁ°ÅÝ¤·¤ò½ä¤ëµÄÏÀ¤È¿åÌÌ²¼¤ÎÆ°¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡7·î¤Î»²±¡Áª¤Ç»´ÇÔ¤·¡¢ÅÞÆâ¤ÇÀÐÇË¹ß¤í¤·¤ÎÀ¼¤¬º¬¶¯¤¯¤¢¤ëÃæ¡¢Á°ÅÝ¤·¤ò¹Ô¤¦¤«¤Î¼êÂ³¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÁíºÛÁª¤ÎÁªµó´ÉÍý°Ñ°÷²ñ¤¬¤³¤ÎÆü¡¢²ñ¹ç¤ò³«¤¡¢µÍ¤á¤ÎÄ´À°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¾ÇÅÀ¤È¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢ÁíºÛÁªÁ°ÅÝ¤·¤ÎÍ×µá³ÎÇ§¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¹ñ²ñµÄ°÷¤é¤ÎµÌ¾¤òµá¤á¤ë¤«¤É¤¦¤«¡£ÀÄ»³»á¤Ï¡Ö¤½¤ì¤¬ºÇÂç¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ê¤ó¤Ã¤Ç¤¹¡×¤È²òÀâ¤·¤¿¡£
¡¡ÌµµÌ¾¤Ë¤¹¤ì¤Ð¡¢¼«Í³¤ËÈ¿ÂÐ¤ÎÀ¼¤ò¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¿Í¿ô¤ÈÉ¼¿ô¤¬¹ç¤ï¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ê¤É¡¢Áªµó¤½¤Î¤â¤Î¤Î¿®ÍêÀ¤Ëµ¿Ìä¤¬ÉÕ¤¯²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£
¡¡ÁíºÛÁªÁ°ÅÝ¤·¤òµá¤á¤¿µÄ°÷¤Ï¡¢ÀÐÇËÀ¯¸¢¤ËÂÐ¤·¤ÆÌÀ³Î¤Ê¥Î¡¼¤òÆÍ¤ÉÕ¤±¤¿·Á¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤¤¤ï¤Ð¡ÈÆ§¤ß³¨¡É¤ò¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¿ÉË·¼£Ïº»á¤«¤é¡ÖÍ×¤¹¤ë¤ËÅÝ³Õ±¿Æ°¡¢ÀÐÇË¼¤á¤í¤È¤¤¤¦¤Î¤ÈÆ±¤¸°ÕÌ£¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¿¶¤é¤ì¤¿ÀÄ»³»á¤Ï¡¢¡Ö¤½¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£Æ§¤ß³¨¤òÆ§¤ó¤ÀÌ¾Êí¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¡¡µÌ¾¼°¤ÇÌäÂê¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢ÀÐÇËÀ¯¸¢¤¬·ÑÂ³¤·¤¿¾ì¹ç¡¢Á°ÅÝ¤·¤òµá¤á¤¿µÄ°÷¤Î½è¶ø¤¬¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¡£ÀÄ»³»á¤Ï¡Ö²¾¤Ë²áÈ¾¿ô¤ËÂ¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢ÀÐÇËÀ¯¸¢¤¬Â³¤¤¤¿¡Ê¤È¤¹¤ë¡Ë¡£¤½¤Î¿Í¤Ï¼¡¤ÎÁªµó¤Î»þ¤Ë¡¢¸øÇ§¤Ï¤µ¤ì¤Æ¤â¡ÊÈæÎã¤È¤Î¡Ë½ÅÊ£Î©¸õÊä¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤È¤«¡¢Ì¾Êí¤Î½ç°Ì¤¬²¼¤¬¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤«¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¤È¡¢¼¡¤ÎÁªµó¤Ø¤Î°±Æ¶Á¤ò»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡¿ÉË·»á¤Ï¤½¤¦¤·¤¿»öÂÖ¤òÀèÆÉ¤ß¡£¡Ö¤½¤¦¤¹¤ë¤È¡¢µ¡¤ò¸«¤ë¤ËÉÒ¤Î¿Í¤Ï¡¢¡ÊÁ°ÅÝ¤·Í×µá¤Ï¡ËÍÍ»Ò¸«¤·¤È¤³¤¦¤«¤È¡Ê¤¤¤¦È½ÃÇ¤â½Ð¤Æ¤¯¤ë¡Ë¡×¤È¿äÂ¬¤·¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤ÈÀÄ»³»á¤Ï¡¢¤¢¤ë¸½Ìò³ÕÎ½¤«¤é¤Î¥¿¥ì¥³¥ß¾ðÊó¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¡Ö¤¢¤ë³ÕÎ½¡¢ÀÐÇËÆâ³Õ¤ÎÂç¿Ã¤¬¡¢¡ÈºòÆüÅÅÏÃ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¤Á¤ã¤ó¤È½ðÌ¾¤·¤Æ½Ð¤»¡É¤È¡¢¤¢¤ë¼«Ì±ÅÞ¤ÎÅýÎÎ¤«¤é¸À¤ï¤ì¤¿¤È¡£¡ÈÂ¾¤Î³ÕÎ½¤â½Ð¤¹¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤«¤é¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¤±¤É¡¢ËÜÅö¤ËÂ¾¤Î³ÕÎ½¤¬½Ð¤¹¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤À¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤¹¤ë¤ó¤À¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¡£Á°ÅÝ¤·¤òÍ×µá¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¡¢¤¤Á¤ó¤È½ðÌ¾¤¹¤ë¤è¤¦µá¤á¤ëÅÅÏÃ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¿ÉË·»á¤¬¡ÖÀÐÇËÀ¯¸¢¡¢Ä¾ÀÜ°ú¤¤º¤ê¹ß¤í¤·¤Ë²ÃÃ´¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤¬É½¤Ë½Ð¤ë¤È¡¢¤½¤ì»öÂÖ¤¬¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢ÀÄ»³»á¤â¡Ö¤½¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ï¡¢³ÕÎ½¤È¤·¤ÆÊ¿µ¤¤Ç³ÕµÄ¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤«¤éÌä¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£¡ÈÁíÍýÂç¿Ã¡¢·ù¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¡©¼¤á¤Ê¤è¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤È±þ¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£