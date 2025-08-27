作曲家・植松伸夫氏による制作秘話トークイベント「ff～植松が音楽のことを語りたがってるんですけど、よろしかったでしょうか？（仮）～」Vol.2が9月6日20時よりTwitchとYouTubeにて有料配信されることが決定した。

「ファイナルファンタジー」の音楽で世界中のファンを魅了してきた作曲家・植松伸夫氏が、自由が丘のライブスペース「hyphen」にて制作秘話などを語るトークイベントのVol.2を開催。今回のテーマは「FFIII」とのこと。

司会進行には前回同様、声優の戸塚利絵さんを迎え、ファンにとってここでしか聞けない貴重なトークと交流の機会が届けられる。

8月に開催されたVol.1、それに続くVol.2の会場観覧チケットは発売開始20秒で完売したという人気ぶり。今回はTwitch&YouTubeにて有料配信が行なわれ、世界中から参加することができる。

□Twitchチャンネル「hyphen_jiyugaoka」のページ

□YouTube有料配信（Peatix経由）のページ

【Vol.1の様子】