植松伸夫氏による制作秘話トークイベント「ff」第2弾がTwitch&YouTubeで配信決定今回のテーマは「FF3」
【「ff～植松が音楽のことを語りたがってるんですけど、よろしかったでしょうか？（仮）～」Vol.2】 日時：9月6日20時 料金： Twitch（サブスク配信）700円/月 YouTube（Peatix経由）1,500円
□Twitchチャンネル「hyphen_jiyugaoka」のページ 【Vol.1の様子】
作曲家・植松伸夫氏による制作秘話トークイベント「ff～植松が音楽のことを語りたがってるんですけど、よろしかったでしょうか？（仮）～」Vol.2が9月6日20時よりTwitchとYouTubeにて有料配信されることが決定した。
「ファイナルファンタジー」の音楽で世界中のファンを魅了してきた作曲家・植松伸夫氏が、自由が丘のライブスペース「hyphen」にて制作秘話などを語るトークイベントのVol.2を開催。今回のテーマは「FFIII」とのこと。
司会進行には前回同様、声優の戸塚利絵さんを迎え、ファンにとってここでしか聞けない貴重なトークと交流の機会が届けられる。
8月に開催されたVol.1、それに続くVol.2の会場観覧チケットは発売開始20秒で完売したという人気ぶり。今回はTwitch&YouTubeにて有料配信が行なわれ、世界中から参加することができる。
□YouTube有料配信（Peatix経由）のページ