ジュネーブ、フランクフルト、パリ、ニューヨーク、上海など世界各国で開催されるモーターショーは当サイトでもお馴染みですが、模型や玩具の分野でも世界的なショーや見本市というものがいくつもあります。

【画像】ニュールンベルク・トイフェアで配布される特別なミニカーたち！ 全14枚

中でもよく知られているのが、ドイツ南部の古都ニュールンベルクで毎年開催されている『Spielwarenmesse（シュピールヴァーレンメッセ）』。元々ニュールンベルクは古くから玩具産業が盛んだった土地柄で、第二次世界大戦で街が壊滅的な被害を受けた後、戦後復興の意味合いも込めて1950年から始まったイベントです。



今回この項でご紹介する、『ニュールンベルク・トイフェア出展記念限定ミニカー』。 長尾循

毎年世界60ヵ国以上から2000社以上の企業が出展し、世界120ヵ国以上から約6万人の来場者が集まるという、世界最大級の玩具見本市。日本ではシュピールヴァーレンメッセというその正式名称よりも、『ニュールンベルク・トイフェア』という呼び名の方が通りがいいかもしれませんね。

イベントは毎年1月末ないし2月上旬あたりに開催されますが、膨大な会場内にはぬいぐるみや積み木、絵本からゲームまで、世界中のあらゆる玩具が10以上のホールを埋め尽くします。

そんな中、クルマ好きの我々が注目するのはもちろん世界中のミニカーメーカーやプラモデルメーカー、そのインポーターなどが集中するホール7界隈。このエリアだけでも、1日では回りきれないほどのボリュームです。

かのタミヤがまだ世界的には無名だった時代に、1/12ホンダF1の精緻なプラモデルを引っ提げてこのイベントに初参加、その時に世界中の模型ファンに与えたインパクトの大きさは、日本の模型好きの間では今なおたいへんに誇らしいエピソードとして語り継がれています。

毎年この場所でしか手に入らない

ちなみにこのニュールンベルク・トイフェアは本来的な意味での玩具見本市ですので、基本的にはバイヤーと報道関係者しか入場できません。いち模型ファンの立場的には、例えば静岡ホビーショーのように、業者日に加え一般公開日もあればいいのにとも思いますが、おそらくそうしちゃうと世界中から収拾がつかないほどのファンが集まっちゃうのかもしれません。

そんな有名なニュールンベルク・トイフェアですが、実は毎年この場所でしか手に入らない特別なミニカーってのがございます。昨今ではインターネットも発達して、居ながらにして世界中の情報が手に入るご時世。なかには高いコストをかけてまでイベントに参加する意義を見出せないなどというドライな（無粋な?）メーカーも増えているようですが、かつてはこのイベントに参加を受理されること自体、一人前のメーカーとして認められた証みたいなところがありました。



毎年1月末、あるいは2月初旬に開催されている『ニュールンベルク・トイフェア』。 長尾循

そして、イベントに参加した多くのミニカーメーカーは、それぞれがお得意さんやクライアントにプレゼントするイベント参加記念モデルを用意して、プロモーションに勤しんだのであります。

というわけで、だいぶ前置きが長くなりましたが、今回この項でご紹介するのは、普段はあまり日の目を見ることもない、ミニカーメーカーがイベント会場で関係者に配布した『ニュールンベルク・トイフェア出展記念限定ミニカー』です。

ノレブとビアンテカーモデル

まずは、前回の本稿でも取り上げたフランスの『ノレブ』です。

写真でご紹介しているのは2007年のショー会場で配布された『300Cノレブ・バイ・パロテック』（クライスラー300Cベースのカスタムカー）、2008年の『シトロエンCメティス』、そして2009年の『フォルクスワーゲン・シロッコ』の3台です。



ノレブが2009年に配布した『フォルクスワーゲン・シロッコ』。 長尾循

いずれも通常品をベースに製作されたもので、同社の用意するフェア限定ミニカーは、毎年トイフェアのアイコン、木馬をあしらったモノクロームのパッケージに白いボディのミニカーという統一フォーマット。ミニカー本体にはイベントの文字やロゴは一切入りませんが、その毎年恒例のフォーマットを知る人は、パッケージングだけでノレブのフェア限定ミニカーとわかるというオトナな匙加減です。

逆に、自社のロゴやトイフェアのアイコンをボディ全面にあしらって元気いっぱいのアピールを見せるのは、日本ではいささか馴染みの薄い南半球はオーストラリアのミニカーメーカー、『ビアンテカーモデル』のフェア限定ミニカー。

ベースとなったミニカーが『オーストラリア・フォードのファルコン』というのが、またいかにも現地のミニカーブランドならではのチョイス。このモデルが配布されたのは2011年のことで、当時はまだ新進気鋭のブランドだったと記憶しています。

京商とフジミ

日本のメーカーも欧州の流儀に則り、フェア限定ミニカーを用意したりします。日本を代表するホビーメーカーである『京商』が2012年に関係者へ配布したのは、『日産スカイラインGT-R（BNR32）』。イベントの開催日時とアイコンの赤い木馬が、パッケージとミニカー本体、そしてベースにあしらわれたものです。

ミニカーの屋根にはKYOSHOのロゴも入れられています。メーカーによって表記があったりなかったりする生産台数ですが、こちらの製品の台座には『Special Edition 1 of 192 pcs.』と印字してあり、その希少性もアピールしています。



京商が2012年に配布した『日産スカイラインGT-R（BNR32）』。 長尾循

そして最後にご紹介するのは、やはり我が国を代表するプラモデルメーカーである『フジミ』のフェア限定ミニカー。現在同社のラインナップは組み立て式プラモデルがメインですが、かつて同社はフェラーリなどの完成ミニカーを展開していた時期がありました。

こちらの1/43スケール『フェラーリ458イタリア』もその頃に製作されたモデルで、2011年に配布されたもの。特筆すべきはこのモデル、フジミ自社製ではなく1/43ミニカーの分野に関して協業体制をとっていたアメリカのトゥルースケールミニチュア謹製となっており、パッケージにはフジミのロゴ、ミニカーのボディにはトゥルースケールミニチュアのロゴと、ハイブリッドな仕上がりが珍しいフェア限定ミニカーとなっています。

長い歴史を誇るニュールンベルク・トイフェアだけに、他にもまだ多くのフェア限定ミニカーが存在します。今回取り上げられなかったモデルについては、また機会を見つけてご紹介できればと思います。