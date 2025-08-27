「セールで買っても使わない」→ もう卒業！【ユニクロ】大人の即戦力！「値下げアイテム」

セールで今すぐ使えるアイテムをお得に手に入れたいけれど、夏物の出番は残りわずか……。そう思っている人は【ユニクロ】をチェックして。今買って秋まで長く使えるアイテムが、今ならお手頃な価格にプライスダウン！ 賢くワードローブをアップデートできるチャンスかも。

スポーティーなラインがアクセントのニットベスト

【ユニクロ】「クルーネックベスト」\1,990（税込・セール価格）

首まわりと裾に入ったダブルラインが、スポーティーな雰囲気のニットベスト。「ふくらみ感がある、肌あたりのよい素材」（公式サイトより）を使用しており、高見えが狙える一着に。長すぎない丈感なので、ワイドパンツやスカートともバランスよく決まるはず。暑さが残る時期は1枚で、涼しくなってきたらカットソーやシャツに重ねてと、コーディネートしだいで長く楽しめそうです。

程よいハリ感が高見えするフレアスカート

【ユニクロ】「ウォッシャブルミラノリブフレアスカート」\1,990（税込・セール価格）

ひざ下まですっぽり覆うロング丈のフレアスカート。程よくハリ感のある素材を採用し、腰から裾にかけてはきれいなフレアシルエット。上品な雰囲気でありながら、ウエストはゴム仕様なので楽に着脱できるのも嬉しいポイント。合わせるトップス次第でクリーンにもカジュアルにも着られるので、ワードローブに一着あるとコーデの幅がぐっと広がりそう。

サイドスリットがエレガントなワンピース

【ユニクロ】「ポンチワンピースノースリーブ」\1,990（税込・セール価格）

すとんとしたストレートシルエットが落ち着いた印象のノースリーブワンピース。シンプルで着回しやすく、それでいて大人っぽい品のよさも兼ね備えています。右側の裾にはスリットが入っており、歩きやすさをキープしつつさり気なく抜け感を演出。フィットアンドフレアシルエットで羽織物をプラスしやすく、大人世代の秋コーデの主役アイテムとして活躍してくれそうです。

ベーシックで使いやすい3足セットのソックス

【ユニクロ】「ソックス / 3足組 / ライン」\790（税込・セール価格）

太さの異なるライン入り2足と、無地の1足がセットになったソックス3足組。少し長めになっており、トレンドのハーフパンツやひざ丈スカートとも相性がよさそう。カジュアルに穿けるコットン混の素材で、スニーカーと組み合わせたスポーティーな足元コーデも楽しめそう。コスパの良さも、見逃せないポイントです。

※すべての商品情報・画像はユニクロ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：Emi.S