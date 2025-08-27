【MLB】ドジャース 6−3 レッズ（8月26日・日本時間27日／ロサンゼルス）

【映像】“絶妙なド真ん中”に三振→バッターが思わず笑ってしまう

ドジャースのレジェンド左腕、カーショーが圧巻の投球を見せた。空振り三振に倒れた相手打者も思わず笑ってしまうリアクションにファンたちが反応している。

今季8勝2敗のカーショーは、8月に入っての4登板で4連勝中。この日も初回に1点を失ったが、その後は圧巻の投球を見せると、4回に注目のシーンを迎えた。

2死ランナーなしでヘイズと対戦。フルカウントから10球目、真ん中に投じたスライダーにヘイズのバットが空を切った。まさにレジェンド左腕の粘り勝ち。三振に倒れたヘイズは思わず笑顔を見せながら、打席を後にしている。

圧巻の投球にABEMAのコメント欄やSNSのファンたちは「カーショーえぐい！」「粘り勝ちのカーショー」「初回以降はずっと三者凡退なんだが」「これぞエースって投球だな」「マジでかっこいいわ！」「みんなが愛するイケオジ」「これは打線が奮起しないと」「相手も笑ってるやんw w w」「いい勝負だった。だからこそヘイズも笑ったんだろうな」とカーショーを称えた。

カーショーの力投に応えるように、打線は4回に勝ち越し。するとカーショーも2回から6回までは全て三者凡退に。この日は5回、72球、2安打、6奪三振、1失点でまとめ今季9勝目、8月5連勝を飾った。

（ABEMA『SPORTSチャンネル』）