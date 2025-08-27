夏の風物詩の一つが「お化け屋敷」。

遊園地や百貨店の催事場などの本格的なものや、学校の文化祭、自治会での手作り感あふれるものまで様々なものがあります。暗闇にうごめく影にゾッとして、大声で叫んだ思い出をお持ちではないでしょうか。読売新聞朝刊の投書欄「気流」にも、「お化け屋敷」に関する投書が寄せられています。記者の心に刺さった投書を紹介する「ササる投書」、今回のテーマは「お化け屋敷」です。（※投稿者の年齢や職業などは掲載当時。紙面では実名で掲載）

見合いの後に一緒に

あれは７年前のことです。細面のしとやかそうな女性と見合いをしました。そのあと、ちょっと趣向を変えてと思い、その女性とお化け屋敷に入りました。彼女は私の後ろからこわごわとついて来ました。

突然、ヤミの中から「お化け」の手がヌッ、彼女の足首をギュッとつかんだのです。瞬間、「何よ！この手は、変なことをするとけとばすわよ！」私はその時、この女性と結婚を決意しました。今ですか？ もちろん安心して家庭を任せられるいい女房ですよ。見合いのあとは、お化け屋敷を、おすすめします。（３６歳・会社社長＝埼玉県、１９７９年７月１日掲載）

全速力の彼女、追いつけず

彼女とお化け屋敷に行った１０年前のことだ。おどろおどろしい屋敷内をビクビクしながら進んでいくと、ゾンビのような男が立ちはだかり、隣にいた彼女の服をつかんだ。その途端、普段は冷静な彼女が絶叫し、僕の名前を連呼しながら全速力で駆け出した。

その速いこと。残された僕が、群がるお化けを振り払いつつなんとか出口にたどり着くと、彼女はムッとした顔で待っていた。その後、結婚したが、いまだに「あの時なんで守ってくれなかったのよ」と、時に責められる。許せ、妻よ。（３４歳・薬剤師＝愛知県、２０１８年１１月１１日掲載）

目が合いまさかのお辞儀

児童館勤務の頃、夏休みは子供を対象にした職員手作りのお化け屋敷を開設し大人気だった。職員やボランティアは大忙しだった。

その年も会場の設営が完了し、「ぜひ感想を」と言われて入場した。いよいよ登場だと思った時、お化けと目が合い、「今日からお世話になっています」とお辞儀をされた。学生のボランティアだった。お化けにあいさつされたのは後にも先にもこの時だけで、お互いに笑ってしまった。「本番では笑かさんと、怖がらせてよ」と頼んだ。

その年は、例年以上に泣きながら出てくる子供が多かったと記憶している。（５９歳・公務員＝兵庫県、２０２２年８月２１日掲載）

やりすぎ？実物の卒塔婆まで

高３の文化祭、有志でお化け屋敷をやった。段ボールで墓石を作っていると、友人が「ササを刈ってきて雰囲気を出そう」と言い出した。翌日、免許を持つ生徒がその父の車を運転し、近くの河川敷を往復した。見つからないかヒヤヒヤした。

さらに、家がお寺の生徒が「まだ雰囲気が足りない」と言った時は、嫌な予感がした。翌朝、実物の卒塔婆数本を背負ってきた彼に、仰天した。先生から大目玉をくらったが、黙認してくれた。盛況だった。おおらかだった母校と、熱中するとやり過ぎてしまう仲間が懐かしい。（５７歳・公務員＝埼玉県、２０１６年１０月１６日掲載）

担当記者より

恐怖という人間の根源的な部分に関わる感情により、お化け屋敷では、人間の素の部分がさらけ出されるような気がします。カップルにとっては、気になる相手のことを知るいいチャンスになるかもしれませんね。一方で、おどかす側で、調子に乗って羽目を外す人も時に見受けられるようです。ご注意あれ。（伊藤）

「ササる投書」を随時掲載します。次回もお楽しみに！